Кем «Прессбол» заменил своих звезд, отказавшихся работать на режим АБФФ 15.02.2021, 15:38

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Скандальный пресс-атташе, 4 автора «Спортивной панорамы», фанат России.

«Прессбол», некогда самое популярное и авторитетное в Беларуси издание о спорте, продолжает привыкать к новой эре. Эре, в которой можно писать лишь то, что не раздражает Белорусскую федерацию футбола, являющуюся основным акционером газеты, и не раздражает ставленников Лукашенко вообще, пишет для «Трибуны» Алесь Коваль.

Рулит процессом назначенный против воли коллектива главный редактор Сергей Лисичкин, выписанный с ОНТ, а усердно помогает ему блюсти линию партии директор Юрий Орлов, обладатель 30 процентов акций «Прессбола». Последний, хоть и является старожилом проекта, лично снимал с сайта «неправильные» сообщения о мытарствах экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольши Хижинковой, а также реплики бывшей звезды газеты Сергея Щурко.

Кадровая ситуация в последние месяцы в «Прессболе» не ахти. А ведь для медиа качество авторов имеет огромное значение. Это люди, которые привлекают аудиторию, обеспечивают ее продуктом определенного качества. «Прессбол» понес серьезные потери в творческом корпусе. Еще до президентских выборов был вынужден уйти главред Сергей Кайко.

После 9 августа отток приобрел массовый характер. Ушло практически все руководство – следующий главред Дмитрий Герчиков и все его заместители (Артем Фандо, Владимир Пирог, Дмитрий Беленький). В полном составе уволился хоккейный отдел (Сергей Малышко, Вячеслав Федоренков, Дмитрий Шиферштейн), заметно поредел отдел белфутбола, оставшийся без ведущих репортеров (Сергей Азаркевич, Егор Бачило, Николай Иванов). Прекратили сотрудничество с изданием главный интервьюер Сергей Щурко и ведущий гандбольный автор Сергей Мордасевич. После практически 20 лет работы в «ПБ» отправился в свободное плавание фотограф Александр Шичко.

Лисичкин и Орлов столкнулись с необходимостью экстренно привлекать новых журналистов на замену ушедшим. Делать это пришлось с помощью объявлений, а также привлечением авторов, которые давно не находились на виду. Также продолжает работу часть прессболовцев и есть как минимум один, кто уже вернулся, пускай и не на ведущую роль.

Кто остался

Каким бы ни был масштаб потерь, газета продолжает выходить, новости на сайте обновляются. Если проанализировать последние номера «Прессбола», то можно найти много знакомых фамилий для постоянных читателей – Сергей Версоцкий (в последних номерах материалы о биатлоне и теннисе), Григорий Трофименков (фристайл), Владимир Бычек (английский футбол, НХЛ), Юрий Довнар (испанский футбол), Сергей Николаев (немецкий и французский футбол, гандбол), Денис Орлов (итальянский футбол, легионеры), Андрей Рапопорт (гандбол), Александр Добриян (баскетбол), Сергей Дашкевич (белфутбол), Константин Лобандиевский (российский футбол) и Александр Кананович (мини-футбол).

В материалах этих авторов можно найти не только упоминания о правильных с идеологической точки зрения атлетах, но и о протестных спортсменах. Правда, повествование в статьях ведется исключительно в спортивном контексте. К примеру, 2 февраля «Прессбол» дал новость о переходе Елены Левченко в греческий «Панатинаикос». При этом басктетболистку назвали «самой титулованной» в нынешнем поколении, «именитой». В следующем номере газета рассказала о голах Ильи Шкурина в контрольных матчах ЦСКА, которого весной могут забрать в армию не без помощи АБФФ. При этом в материале «Шкурин и ЦСКА: какие перспективы?» указывается, что у форварда «перспективы налицо».

Кто пришел

При этом в «Прессболе» уже хватает новых фамилий. Многие хорошо известны в мире спортивной журналистики. Пройдемся по последним номерам газеты.

Сергей Лисичкин. На страницах газеты выходят материалы за подписью главного редактора. Например, Лисичкин взял на себя тему поражения сборной Беларуси U-17 на Кубке развития от сверстников из Молдовы 1:3. Главред в статье всеми силами выгораживал команду Александра Юревича: напоминал, что у молдован один игрок числится в «Шальке», и подчеркивал, что у белорусов «мяч упорно не шел в ворота», насчитав пять голевых моментов после перерыва и вообще назвав итог «обидным поражением». Именно Лисичкин работал на совместной коллегии Министерства спорта и АБФФ – той самой, где министр Ковальчук фонтанировал идеями насчет того, как сделать белорусский футбол лучше.

Алексей Казыра. До последнего времени работал пресс-секретарем в «Смолевичах». Неудивительно, что в одном из последних номеров Казыра выдал интервью с футболистом Эдуардом Жевнеровым, с которым пересекался как раз в этом клубе. Говорят, автор и игрок даже как-то жили в одной квартире, которую снимали «Смолевичи».

Как и главред, Казыра освещал события Кубка развития. Последнее место сборной журналист объяснил отнюдь не уровнем подготовки: «U-17 может обыграть кого угодно, но только не саму себя».

В 2018 году Казыра, в свое время онлайнивший матчи на «Трибуне», прославился на весь белфутбол, выдав яркий спич в адрес фанатов «Смолевичей».

Андрей Козлов. В одном из последних номеров вышел материал о фигурном катании за авторством журналиста БГТРК Андрея Козлова. Фигурное катание он должен знать неплохо. Два года назад Козлов стал ведущим влога АТН «Фигурка» перед домашним чемпионатом Европы. Ранее телевизионщик отличался тем, что открыто топил за Россию. К примеру, Козлов вместе с коллегой Станиславом Липским в декабре 2017-го сделали снимок в поддержку российских спортсменов, которым МОК позволил выступать на Олимпиаде-2018 только под нейтральным флагом.

«Ближайшие Игры в Южной Корее будут неполноценными, но мы будем переживать за российских спортсменов в любом качестве», – подписал Козлов фото.

Через два месяца журналист выложил еще один снимок с российским флагом – уже из Раубичей, где проходил чемпионат Европы по биатлону.

Андрей Ильеня. Журналист, параллельно комментирующий белфутбол на «ЯСНАe TV», уволился из «Спортивной панорамы» за несколько недель до перехода в «Прессбол». На новом месте Ильеня продолжил вести те же темы, которые освещал в «СП» – белорусские футбол и хоккей.

В последних номерах Ильеня со скепсисом комментирует паспортизацию легионеров в минском «Динамо», особенно у него много вопросов к вратарю Дэнни Тэйлору. Также Ильеня не сомневается, что ЧМ-2021 по хоккею в Минске провели бы «на самом высоком уровне» и с помпой, однако признал, что в Беларуси существуют «заметно проседающие экономические показатели и снижение общего уровня жизни людей».

Анатолий Генералов. По аналогичному маршруту проследовал и этот автор. Правда, переход в «Прессбол» для Генералова стал возвращением. Здесь Анатолий писал в середине 90-х. Затем была работа во «Все о футболе» и «Спортивной панораме». После нескольких лет вне спортивной журналистике Генералов востребован «Прессболом», где отвечает за Экстралигу.

Михаил Дубицкий. У этого журналиста похожая судьба. Дубицкий засветился в первых номерах «Прессбола», параллельно работая в «Физкультурнике Белоруссии» – будущей «Спортивной панораме». Сейчас на страницах «ПБ» Михаил продолжил писать о профильных для себя биатлоне и легкой атлетике. К примеру, журналист сделал интервью с четырехкратным олимпийским чемпионом по биатлону Александром Тихоновым, который сам прислал предложение поговорить в час ночи, и главным тренером сборной Беларуси по легкой атлетике Юрием Моисевичем, от которого мы узнали, что протестные спортсменки Дарья Борисевич и Ольга Мазуренок по-прежнему в обойме нацкоманды. Политические темы в обоих интервью не затрагивались.

Станислав Ружевич. В последние годы на материалы этого автора также можно было наткнуться в «Спортивной панораме». Ружевич писал о мероприятиях в Минспорта, борьбе и волейболе. Именно о волейболе журналист рассказывает в «Прессболе».

Вадим Мирошниченко. Этот автор отвечает за обзоры событий в НБА. Источники «Трибуны» утверждают, что Мирошниченко – лишь псевдоним, за которым скрывается бывший главный редактор «Прессбола» Дмитрий Герчикова, в свое время специализировавшийся именно на баскетболе. В разговоре с журналистом «Трубины» Герчиков не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Никита Пастухов. Этот автор изредка появлялся в газете и раньше, однако в 2021-м Пастухов неожиданно активизировался. В последних номерах автор сделал интервью с Сергеем Кисляком и Максимом Витусом.

Интересно, что Пастухов вряд ли поддерживает действующий режим Лукашенко. В социальных сетях журналист выложил снимок бюллетеня, в котором стоит галочка напротив Светланы Тихановской, а также несколько фотографий с БЧБ и с акций протеста в столице.

Иван Кахнович и Александр Томин. Новые авторы «ПБ» запустили небольшой цикл материалов к 110-летию белорусского футбола, которое припадает на 2021-й. Ранее Кахнович трудился в «Минском курьере», где также писал про спорт. Томин известен по работе во «Все о футболе», а также в АБФФ и «Минске», где исполнял обязанности пресс-атташе.

Кроме того в газете появились авторы Павел Толстик (волейбол), Валерий Иванов (легкая атлетика), Сергей Тимофеев (хоккей), абсолютно неизвестные в белорусской медиасреде, а также Артем Гульков («Формула-1»), ранее занимавшийся текстовыми трансляциями из Могилева для сайта «ПБ».

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