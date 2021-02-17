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Стоп-кадры сельского хозяйства

  • Константин Скуратович
  • 17.02.2021, 15:18
Стоп-кадры сельского хозяйства
Константин Скуратович

Ни занятости, ни производительности.

В сельскохозяйственной политике наше страна на новый уровень не поднялась, и поэтому цепляется за прошлое. Образно говоря, синими пальцами.

Разумеется, для подтверждения этого требуется обращение к практике, к ее статистике, пусть даже официальной. Эту информацию можно получить, ознакомившись с медийными сообщениями о совещании Витебского облисполкома в режиме видеоконференции, в которой приняли участие представители областных структур и помощник Лукашенко, инспектор по Витебской области Анатолий Линевич.

О чем участники конференции говорили-спорили, какие выводы сделали?

Посылкой для дискуссии послужила простая констатация – в сельском хозяйстве не хватает кадров, во-первых, как их привлечь на работу в сельскохозяйственные организации, во-вторых.

Оказывается, по данным государственной статистики, в аграрной экономике занято, как посетовали участники конференции, всего 36 тысяч работников, или 7,5% от численности всех занятых в экономике Витебской области.

Статистика имеет смысл, когда позволяет определять количественное соотношение однородных предметов и на этой основе делать качественные оценки. Например, в ЕС в 90-е годы доля занятости в сельском хозяйстве ЕС уменьшалась с 9,7 до 7,5% общей занятости населения в экономике, а к середине 20-х упала до 4,4%.

Разумеется, европейские правительства тоже занимаются кадровой проблемой, но исходя из того очевидного факта, что занятость работников в сельском хозяйстве определяется логикой развития экономики в мире.

Занятость в сельскохозяйственных организациях, если верить приводимых на совещании витебских аграриев цифрам, сегодня находится на среднеевропейском уровне середины 90-х годов. Опираясь на этот показатель, можно судить об общем состоянии областной агроэкономики, в первую очередь о производительности труда, которая на 2-3 десятилетия отстает от среднеевропейского уровня.

Если же в сложившихся условиях привлечь дополнительных работников, то о повышении производительности труда можно позабыть. Хорошо, что с этими благоглупостями ничего не получается, поскольку Беларусь, хоть и придерживается очень оригинальных подходов к экономике, всеобщую тенденцию к сокращению занятости в сельском хозяйстве побороть не в силах.

За последние 25 лет доля городского населения Беларуси постоянно увеличивалась. Например, население столицы с 1993 по 2021 год выросло примерно на 640 тысяч человек, что равняется по численности населению двух областных центров. В свою очередь сельское население областей убывало с угрожающей скоростью. В Брестской области сельское население уменьшилось на 200 тысяч человек. В других областях потери оказались сопоставимыми, а в Витебской области численность сельского населения за эти годы фактически уменьшилась вдвое.

При этом, как отмечалось на собрании в Витебском исполкоме, средний возраст кадрового состава достиг порядка 50 лет. Того возраста, когда любая демографическая политика обречена на провал.

Тот случай, когда «бабу-ягу в коллективе подготовить можно», а снегурку нет.

Видимо, свечи на самом деле уже вспыхнули, и сейчас гаснут.

Ведь во многих хозяйствах на фермах и в мастерских работают пенсионеры. В профильных учебных заведениях учатся студенты, специалистов для отрасли готовятся тысячи, а работать они по полученному образованию не хотят.

Как отмечалось на совещании, ежегодно по разным причинам из сельского хозяйства массово увольняются специалисты. Но их в этом деле опережают простые работники. Так, в ноябре прошлого года из сельскохозяйственных организаций было уволено 1440 работников, принято – 866 человек. То есть коэффициент замещения принятых работников к уволенным составило 76,6%. При этом за прогулы и другие нарушения дисциплины уволили 144 человека.

И эта проблема на совещаниях и лукашенковскими указами не решается.

Константин Скуратович, «Наше мнение»

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