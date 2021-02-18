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Первый случай COVID-19 у собаки зарегистрирован в Латвии

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  • 18.02.2021, 18:09
Первый случай COVID-19 у собаки зарегистрирован в Латвии
фото: iStock

Владельцы собаки переболели коронавирусом и решили проверить своего питомца.

В Латвии зарегистрировали первый случай заболевания COVID-19 у собаки. Об этом сообщил в четверг, 18 февраля, портал Delfi.

Глава продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) республики Марис Балодис рассказал в интервью на телеканале TV3, что результаты анализов собаки показали антитела к коронавирусу — это означает, что собака переболела COVID-19.

На латвийском портале Skaties уточнили, что владельцы собаки переболели COVID-19 и решили проверить своего питомца.

«Я думаю, что в данный момент нам не стоит уделять особое внимание кошкам и собакам, поскольку все научные исследования показывают, что и кошки, и собаки не играют никакой роли в распространении эпидемии COVID-19 ни в Европе, ни во всем мире», — отметил глава ПВС.

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