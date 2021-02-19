«Содержание непристойного цирка Лукашенко надоело официальной Москве» 27 19.02.2021, 9:18

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Новые переговоры не предвещают узурпатору ничего хорошего.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков случайно, а скорее всего далеко не случайно напророчил Лукашенко на 22 февраля не очень приятные переговоры. И дело отнюдь не во фразе, что Лукашенко «наверняка есть о чем проинформировать российского президента», пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

На вопрос, будет ли затрагиваться вопрос о Бабарико, Песков ответил: «Мы обязательно посмотрим, что это были за заявления. Если это действительно так, то, конечно, будет хорошая возможность и это тоже обсудить на встрече 22 февраля, если это соответствует действительности».

Мало хорошего предвещает Лукашенко и анонсированная встреча Лукашенко с зам. секретаря Совбеза РФ Дмитрием Медведевым – автором самых нелицеприятных для Лукашенко высказываний, из всего сказанного когда-либо высшим руководством РФ.

Показательно также возбуждение сегодня уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко.

Ясно, что всех подробностей переговоров, если никто не захочет, чтобы «утекло», мы не узнаем. Но раздражение паясничаньем и постоянной ложью в ряде башен Кремля растет. В частности, Лукашенко избавят от иллюзий по поводу его «стратегической незаменимости» для РФ.

Не стоит тешить себя иллюзиями, что официальная РФ вдруг решила помочь белорусскому народу. Но оплачивать задорные эксперименты невменяемого властоголика по «выжиганию» и «вырезанию» бизнеса и бравые военно-полицейские упражнения она явно не желает. К тому же борьба с частным бизнесом ставит под вопрос и планы ряда российских структур, стремящихся получить некоторые белорусские активы.

Содержание непристойного цирка без выполнения Лукашенко определенных правил и обязательств надоело официальной Москве. И даже интеграционные процессы она предпочла бы вести с более приличным, или, хотя бы с менее неприличным режимом.

Как дело пойдет в реале, мы скоро узнаем. Увидим, будут ли играть желваки у Путина при фразе вроде: «Как я и говорил не раз, будем плечом к плечу стоять и отстреливаться из одного окопа».

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