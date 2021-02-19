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Лопнувшие трубы и упавшие потолки: как Техас пережил снежную бурю и небывалый мороз

  • 19.02.2021, 11:26
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Лопнувшие трубы и упавшие потолки: как Техас пережил снежную бурю и небывалый мороз

Таких погодных условий в штате не было более 30 лет.

В Техас на этой неделе пришли нетипичные для региона холода: температура опускалась до минус 18ºC, что привело к коллапсу с электроэнергией, водоснабжением и отоплением. Дополнительные проблемы создали и снегопады. Что происходило на этой неделе в штате — в фотографиях Reuters.

Сергей, который живет в Техасе девять лет, рассказал tut.by, что за это время еще не сталкивался с такими морозами и снегопадами тут. Люди и энергосистема оказались не готовы.

«Для всех это просто катастрофа», — говорит мужчина. По его словам, в Техасе при строительстве домов трубы не утепляют, поэтому сейчас много сообщений о том, что трубы лопаются — дома заливает водой. В соцсетях пользователи публикуют фотографии последствий таких ЧП.

Власти, чтобы сократить нагрузку на электросистему, прибегли к веерным отключениям электричества. Сергей рассказал, что друзья семьи перебрались к ним в квартиру на несколько дней, так как в их доме все это время отсутствовала электроэнергия.

Уже неделю, по словам мужчины, из-за сложившейся ситуации дети не ходят в школы, дороги чистят плохо, так как соответствующей техники не хватает.

Евгений тоже живет в Техасе. Он рассказал нам про веерные отключения электричества, как люди вынуждены были сидеть без света по три дня. Евгений — врач. По его словам, многие медсестры в его отделении ночуют в госпитале в рабочих кабинетах, так как домой либо не на чем добираться из-за гололеда, либо дома нет света или воды.

Люди пытаются согреться в машинах, что порой приводит к отравлению угарным газом. Кроме того, люди греются у каминов, газовых плит, даже с помощью гриля, некоторые магазины пускают к себе местных жителей как в центр обогрева.

Из-за веерных отключений света многие магазины не работают, в оставшихся — очереди. Люди закупаются едой и напитками.

Таких погодных условий в Техасе не было более 30 лет. Из-за снежной бури погибли более 30 человек в Техасе, Луизиане, Кентукки, Северной Каролине, Миссури и др.

Мужчина зажигает свечи. Тепло в доме он пытается поддержать лавовыми камнями, нагретыми на гриле. Сан-Маркос, Техас, 16 февраля 2021 года. Фото: Reuters

По предварительным прогнозам, морозы начинают отступать.

Советник президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл заявила, что американская инфраструктура и электросети оказались не готовы к обрушившимся на страну холодам.

— В более широком смысле экстремальные погодные явления, с которыми мы столкнулись на этой неделе в центральной и южной, а теперь и в восточной части США, в очередной раз демонстрируют нам, что изменение климата реально и происходит прямо сейчас, а мы недостаточно подготовлены к этому. В частности, электросети в нашей стране, особенно в Техасе, [оказались] перегружены <…>, а инфраструктура не настроена на то, чтобы выдерживать эти экстремальные условия, — сказала Шервуд-Рэндалл.

По последним данным, из-за снежной бури более 300 тысяч жителей Техаса остаются без электроснабжения, более 260 тысяч из них — без водопроводной воды.

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