Ученые рассказали, как дети воспринимают эмоции 2.02.2021, 13:05

Фото с сайта ipnews.in.ua

Исследование может помочь в общении с детьми.

Эффект визуального доминирования Колавиты — психологическое наблюдение, названное в честь Фрэнсиса Б. Колавиты, который первым получил доказательства его существования в 70-х годах. Как выяснил Колавита, когда взрослым предъявляют зрительные и в то же время другие сенсорные стимулы (например, тактильные или слуховые), они больше реагируют на визуальные, а другие образы зачастую не могут воспринимать в полной мере, пишет Naked sciecne.

Таким образом, результаты психолога показали, что зрение выступает доминирующим чувством для большинства людей (не страдающих нарушениями зрения). Хотя некоторые исследования допускают, что в определенных случаях — например, при потенциальной угрозе — животные и люди могут стать более зависимыми от слуховых стимулов, возникновение «эффекта Колавиты» в эмоционально нейтральных ситуациях уже подтверждено.

Не так давно специалисты обнаружили, что «эффект Колавиты», вероятно, нельзя применить к детям. Ученые из Даремского университета (Великобритания) провели свое исследование, целью которого стало изучить обратный «эффект Колавиты» у детей разного возраста. Их статья опубликована в журнале Journal of Experimental Child Psychology. Согласно выводам психологов, когда дети считывают эмоции другого человека, как правило, они действительно больше сосредотачиваются на слуховых стимулах, нежели на визуальных.

«В 1970-х ученые обнаружили, что когда взрослым одновременно демонстрировали вспышки света и звуковые образы, они полагались скорее на зрение, — рассказал доктор Пэдди Росс, один из авторов исследования. — У детей все было наоборот: они демонстрировали слуховое доминирование и уделяли внимание скорее звукам. Это справедливо для некоторых более сложных сематических стимулов (изображения животных, шум и так далее). Однако мы хотели узнать, происходит ли это при обработке эмоций».

Росс и его коллеги провели эксперимент с участием 139 человек, которых распределили на три группы: дети до семи лет, подростки (8-11 лет) и совершеннолетние (18 лет и старше). Ученые использовали набор данных эмоциональных стимулов тела (BEAST) и набор данных эмоциональных невербальных вокализаций (MAV). Всем участникам демонстрировали пары аудиозаписей и изображений поз тела, передающих четыре основные эмоции (например, радость, печаль, гнев и страх).

Затем им нужно было описать, какие эмоции они распознали. В некоторых случаях аудиозапись, соответствующая эмоции, показанной на изображении, проигрывалась одновременно. В других случаях, наоборот, два стимула были несовместимы: так, изображение счастливого человека сочетали с записью грустной невербальной вокализации. Когда пара стимулов была неконгруэнтной (то есть образы противоречили друг другу), испытуемых просили либо игнорировать изображение и основывать свой ответ на аудиозаписи, либо наоборот. Чтобы повысить достоверность эксперимента, всем участникам показывали одни и те же пары стимулов.

«Мы обнаружили, что все возрастные группы (до восьми лет, 8-11 и старше 18) могут легко игнорировать изображение и сосредоточиться на голосе, — сказал Росс. — Однако в обратной ситуации детям было крайне сложно не обращать внимание на звук. Эмоции, проявляющиеся при помощи голоса, влияли на их восприятие эмоциональной позы тела. Наше исследование имеет несколько важных выводов, поскольку предполагает, что, когда родитель общается с ребенком и пытается скрыть гнев или разочарование улыбкой, это может не иметь значения. Делать счастливое лицо, когда вам, к примеру, грустно — такое едва ли убедит ребенка, если ваш голос тоже не будет звучать “счастливо”».

Таким образом, работа доктора Росса и его группы стала первой, в которой говорится о наличии у детей «слухового доминирования» в контексте восприятия эмоций. В дальнейшем исследователи планируют выяснить, насколько далеко можно продвинуть наблюдаемый эффект. «Например, мы добавим эмоциональные лица и проведем еще одну версию эксперимента с использованием эмоциональной музыки вместо вокализации. Вероятно, окажется, что любых эмоциональных стимулов будет достаточно, чтобы повлиять на зрительное восприятие ребенка, а может, и нет», — подытожил ведущий автор статьи.

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