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В Норильске на обогатительной фабрике обрушился цех

  • 20.02.2021, 10:22
В Норильске на обогатительной фабрике обрушился цех

Под завалами остаются люди.

Утром 20 февраля обрушилась галерея одного из цехов Норильской обогатительной фабрики. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю, передает «МБХ медиа».

В галерее дробильного цеха в момент обрушения находились восемь человек, четырех из них извлекли спасатели, еще двое выбрались сами. Один из пострадавших умер в машине скорой помощи.

«На данный момент из-под завалов извлечены четыре человека. Один из них получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Поиски еще двоих продолжаются. «Норникель» ведет проверку причин произошедшего», — сообщили в компании.

Прокуратура Норильска начала проверку соблюдения техники промышленной безопасности. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 216 УК).

Норильская обогатительная фабрика входит в состав заполярного филиала «Норильского никеля». Фабрика перерабатывает весь объем вкрапленных руд месторождения «Норильск-1», а также медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений.

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