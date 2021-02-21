The NYT: Израиль тайно закупил для Сирии российскую вакцину в обмен на свою пленницу 21.02.2021, 17:04

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Фото: ТАСС

Израильское правительство воздерживается от комментариев.

Власти Израиля втайне закупили российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", чтоб обменять ее на свою гражданку, которую удерживала Сирия. Об этом 20 февраля сообщило издание The New York Times, ссылаясь на источники, пишет "Гордон".

На этой недели Сирия отдала властям Израиля их гражданку, задержанную за незаконное пересечение границы. Официально ее обменяли на двух сирийских пастухов, задержанных Израилем.

Однако, по словам источника, близкого к процессу обмена, для освобождения женщины Израиль согласился закупить нераскрытое количество российской вакцины против коронавируса для Сирии.

Как отмечает издание, правительство Израиля отказалось прокомментировать эту возможную сделку. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отвечая на этот же вопрос, уклонился от ответа, сказав только, что израильские вакцины не отправляются в Сирию.

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