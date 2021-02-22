Все-таки он очень труслив 13 22.02.2021, 9:26

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фото: ТАСС

Мы видели, как Лукашенко боится повторить судьбу Каддафи и Хусейна.

Журналисткам Белсата Дарье Чульцовой и Екатерине Андреевой присудили два года лишения свободы за то, что они вели стрим с Площади Перемен, пишет Telegram-канал «Кукловод и овца».

Еще раз: журналистов посадили на два года за то, что они освещали общественно значимое событие. Это как посадить дворника за то, что он подметал улицу, - абсолютный абсурд. Но абсурдом это является только в том случае, если предположить, что в Беларуси есть функционирующее государство и судебная система. Если же исходить из того, что страну захватила террористическая группировка по типу ИГИЛ, то все становится на свои места.

Терроризм как политическая практика базируется на достижении своих целей через внушение страха, собственно, само слово «terror» по-латыни означает «ужас». Что видит белорус, читая новости: каждый день новые приговоры, похищения людей, штрафы и налоги. От такого трудно не опустить руки и не впасть в отчаяние. Но это именно то, чего добиваются лукашисты. Режим понимает, что против него подавляющее большинство белорусов. Поэтому его единственный шанс на спасение - это лишить людей веры в себя, заставить их бояться любого совместного действия. Именно отсюда и проистекают все эти нападения на экскурсии школьников и лыжные забеги.

Стратегия лукашенковской группировки проста и понятна, а значит понятно и то, как ей противодействовать. Если они жаждут нашего страха и отчаяния, то не надо поддаваться этим чувствам. Если они хотят, чтобы мы были поодиночке, надо в ответ усиливать взаимоподдержку и наращивать социальные связи. Нужно сохранять веру в себя и людей и обязательно делиться ей с теми, кто впадает в апатию. Да, мы понимаем, что это очень непросто, но иначе мы покажем лукашистам, что тактика террора работает, а раз она работает, то репрессии только усилятся. Если же ответом белорусов на беспредел станут сверхмассовые весенние акции протеста и полномасштабное давление по всем фронтам, то режим начнет пятиться и отступать, как это было в августе-октябре. Только в отличие от августа-октября делать он это будет в ситуации значительно уменьшившихся ресурсов.

Скажем пару слов о международных последствиях сегодняшнего приговора. Журналистки работали на польско-белорусский канал Белсат, и президент Польши уже высказался о неприемлемости произошедшего. Понятно, что акт насилия со стороны лукашистов в отношении мирных граждан, особенно журналистов - это еще один шаг к ужесточению санкций. И главное, еще один шаг на долгом пути к международному признанию группировки Лукашенко тем, чем она по сути является, - террористической организацией.

ЕС уже заявил, что признание лукашистов террористами маловероятно. Но позиция ЕС в этом вопросе намного менее важна, чем позиция США. В Штатах есть несколько частных военных кампаний, которые можно абсолютно законно (хоть и за очень дорого) нанимать для уничтожения лидеров террористических группировок (если они, конечно, таковыми признаны).

Мы не уверены, что дело действительно дойдет до физической ликвидации Лукашенко и его приближенных, как это было с лидерами ИГИЛ. Но мы видели, как сильно бывший президент боится повторить судьбу Каддафи и Хусейна, как он трясется перед перспективой ответить за свои преступления. Мы полагаем, что даже минимальная вероятность признания террористом и последующей за этим ликвидации может заставить Лукашенко испугаться дальше раскручивать маховик репрессий. Все-таки он очень труслив (если забыли, вспомните инаугурацию).

Поэтому мы считаем бесконечно важной работу тех белорусов, которые способствуют возбуждению уголовных дел универсальной юрисдикции против лукашистов и инициируют расследования преступлений режима против беларуского народа в крупнейших международных организациях. Если не знаете, как помочь общей победе наиболее эффективно, помогайте им. Знаете человека, пострадавшего от режима, или пострадали сами - обязательно поделитесь информацией с BYPOL. Мы должны дать понять режиму, что за террор против белорусов придется ответить, иначе абсурдных приговоров наподобие сегодняшнего станет еще больше.

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