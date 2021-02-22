«Хоть в ООН предоставляй признательные показания, хоть в Гаагу» 22.02.2021, 10:54

Геннадий Шутов

Процесс по делу Шутова — это один из таких мостов.

Автор Telegram-канала «Письма к дочери» размышляет, почему власти подставились с процессом по делу Шутова:

— Тут кое-кто спросил: «А зачем в процессе по делу Геннадия Шутова власти сдали тех, кто причастен к его убийству?», и я подумал, что, наверное, недооценил значение этого процесса. Так напишу сейчас. Ведь он же действительно совсем не похож на суды, которые мы раньше наблюдали. Мы привыкли, что на таких судах свидетели со стороны ОМОНа – это такие специальные люди «только для служебного пользования». Фамилии у них выдуманные, адреса не настоящие, лица спрятаны под балаклавой. Они же про себя так и говорят, что засекречены.

А тут все было совсем наоборот. Мало того, что предъявили убийцу, так еще и обнародовали всю цепочку приказов, начиная с министра обороны. Обнародовали и зафиксировали в официальных протоколах судебного заседания. То есть, Bypol даже стараться не надо – бери и пользуйся. Хоть в ООН предоставляй признательные показания, хоть в Гаагу, хоть в суд по военным преступлениям.

Автор Telegram-канала уверен, что власти хотят подставить военных, чтобы тем не было чего терять. Однако им и это не поможет:

— Вот как нечего было терять крысе, которую соколы сбросили на ступеньки дома правительства в день отказа в регистрации Бабарико и Цепкало. Ну, потому что она все равно уже была дохлой.

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