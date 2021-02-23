Верховный суд США разрешил передать финансовые документы Трампа прокурорам 1 23.02.2021, 8:02

Здание Верховного суда США в Вашингтоне

фото: AFP

Экс-президент пытался обжаловать это требование.

Верховный суд США отказал бывшему президенту Дональду Трампу, который пытался обжаловать разрешение на передачу прокурорам его налоговых деклараций и иных финансовых документов. Суды нижестоящих инстанций ранее решили, что фирма Mazars, которая занимается бухгалтерской отчетностью политика, должна предоставить властям Нью-Йорка информацию о финансовых операциях Трампа. Однако он обжаловал вердикт, сообщает dw.com.

The work continues. — Cyrus Vance, Jr. (@ManhattanDA) February 22, 2021

Прокурор нью-йоркского округа Манхэттен Сайрус Вэнс добивается доступа к финансовым документам экс-главы Белого дома за 2011 - 2018 годы. Он отреагировал на решение Верховного суда коротким сообщением в Twitter: "Работа продолжается".

Вэнс расследует вероятное сокрытие платежей актрисе Стефани Клиффорд и бывшей модели Playboy Карэн Макдугал.

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