Памятник жадности: что ждет «Северный поток-2» 1 Йозеф Йоффе, Project Syndicate

23.02.2021, 12:06

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Труба, скорее всего, будет просто гнить на дне Балтийского моря.

Смысл Северного потока-2, почти построенного газопровода, который напрямую соединит Россию и Германию, на самом деле не в обеспечении поставок дешевого природного газа. Его смысл в личной выгоде и в национальных интересах двух стран.

Газопровод, проходящий по дну Балтийского моря, портит отношения Германии с США и Евросоюзом и усиливает хор критиков канцлера Ангелы Меркель внутри страны. Если бы вопрос был только в газовых молекулах, этот проект вообще никогда не появился бы на свет. Но почему же это все-таки случилось?

Вернемся в 2005 год, когда Герхард Шредер и президент России Владимир Путин подписали соглашение об этом газопроводе, причем ровно накануне ухода Шредера с поста канцлера. Вскоре после того как Шредер передал власть Меркель, российский энергогигант Газпром, фактически подразделение Кремля, назначил его председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG. А в 2016 году Шредер возглавил проект Северный поток-2, в котором Газпром является единственным акционером.

С тех пор Шредер превратился в неутомимого защитника Путина. И никогда не устает повторять: «Я делаю это для блага Германии, потому что этот проект закрывает проблему энергетической безопасности по удобной цене».

В действительности Германии и Западной Европе не нужен Северный поток-2. Цена на нефть снизилась в два с лишним раза с пикового уровня в 2008 году. А поскольку в эксплуатацию вводится все больше новых газовых месторождений (особенно в Средиземном море, не говоря уже о Северной Америке), цены на газ за тот же период упали почти на 80%. Такое изобилие газа вряд ли будет временным, поскольку на рынке расширяется присутствие возобновляемой энергетики.

В действительности Германии и Западной Европе не нужен Северный поток-2

На сегодня существует уже 13 трубопроводов из России в Европу, по которым поставляется около 250 млрд кубометров газа. Северный поток-2 повысит зависимость от России, но в реальности ставки намного выше, потому что это трубопровод в обход Украины и Польши. Путин считает, что Украина, бывшая советская республика, является частью Родины, и он уже оттяпал от нее два кусочка: Крым и Донбасс. И он уверен, что Польша, бывшая сатрапия, должна входить в сферу интересов России.

Северный поток-2 дает Путину возможность ослабить обе эти страны, лишив их сборов за транзит газа, а также устранив контроль Украины над газовым краном. В 2020 году Украина заработала $3 млрд за счет сборов за транспортировку примерно 50 млрд м3 газа. По газопроводу Северный поток-2 можно будет прокачивать примерно такой же объем газа — чистое совпадение, конечно. Газпромовский гамбит Шредера позволит Путину прижать Украину (и Польшу), причем ровно в тот момент, когда правительство в Киеве отчаянно пытается сопротивляться российскому давлению на и так уже слабую украинскую экономику.

В реальности Шредер не думал о Германии или Европе, когда благодаря своему другу Путину увеличил скромную пенсию канцлера (она составляет 93 тысячи евро в год). Но реальной загадкой является Меркель. Когда бывший президент США Дональд Трамп заявил ей «Вы должны прекратить покупать газ у Путина», она не подчинилась. Тогда же не названный по имени немецкий чиновник пообещал: «Мы сделаем все возможное, чтобы завершить строительство этого газопровода».

Можно предположить, что вопрос поставок энергоресурсов не является для Меркель важнейшим. Дело не в «низкой политике» газа и денег, а в «высокой политике» государств, стремящихся к усилению влияния и позиций. Не важно, как часто немцы и русские брали друг друга за глотку, есть давний рефлекс, восходящий ко временам Бисмарка, который дал знаменитый совет: «Никогда не рвите связи с Санкт-Петербургом». Иными словами, поддерживайте мир с гигантом на восточном фланге Германии.

Хотя сейчас Федеративная республика находится под прикрытием НАТО, она чтит Бисмарка, проводя политику умиротворения или как минимум благожелательного нейтралитета. Обладая тонким чувством власти, Меркель не трепещет над российским газом, а придерживается классического правила немецкой дипломатии.

Даже во время Холодной войны Западная Германия бросала вызов трем американским президентам (Никсону, Картеру и Рейгану), обменивая по бартеру стальные трубы на советские энергоресурсы. Но то, что имело экономический смысл в период глобальных нефтяных шоков 1970-х годов, сейчас можно объяснить лишь увещеваниями Бисмарка — не сердите русских.

Сегодня Меркель действует в новой обстановке, и дело не только в переизбытке предложения и падении спроса, вызванного переходом индустриального мира на энергию солнца и ветра, а также повышением его энергоэффективности. Внезапно Меркель оказалась «одна дома». Не только США, Великобритания и нервничающая Восточная Европа хотят отправить Северный поток-2 в металлолом. Даже французы теперь настроены против этой сделки.

Опирающаяся на ядерную энергию Франция не нуждается в российском газе. Ее больше тревожат «особые отношения» Германии, а также удлинение российской тени над Европой. Совсем недавно российский министр иностранных дел Сергей Лавров пригрозил разорвать отношения с Евросоюзом, если тот введет новые санкции.

Меркель сталкивается с беспрецедентным сопротивлением и на собственной территории. Против Путина повернулись ее видные товарищи по партии ХДС, а также пацифистски настроенные «зеленые». Равно как и часть либеральной прессы, которая обычно сосредоточена на критике империалистической Америки.

Почему? Два слова: Алексей Навальный. Путин столкнулся с самым опасным соперником и заигрался. Попытка Кремля убить Навального, а теперь еще и вынесенный ему длительный тюремный приговор потрясли политический класс Германии. В демократических странах моральное осуждение оказывается сильнее «реальной политики» (realpolitik) в стиле Меркель.

Меркель довела Германию до изоляции. Но разумно будет предположить, что строительство Северного потока-2 все же завершится. Осталось построить всего около 150 км, поэтому трудно вообразить, чтобы проект стоимостью 10 млрд евро просто похоронили под балтийскими песками. Немцы не пойдут на конфликт с русскими, а президент США Джо Байден будет мягче вести себя с Германией, чем Трамп.

Игры уже начались. Германия размахивает перед Байденом сладкими пряниками, обещая увеличить субсидии на строительство в стране терминалов, которые будут принимать сжиженный природный газ (СПГ) из Америки. Она обещает также активно работать над новыми правилами, которые гарантируют сохранение транзита газа через Украину. А Польша получит средства на строительство СПГ-терминалов. Наконец, ведутся разговоры, что Германия перекроет Северный поток-2, если Россия начнет нарушать международное право и права человека. Пожалуйста, президент Байден, только отмените санкции.

Соглашение будет достигнуто. Но кто будет «вести переговоры» с рынком энергоресурсов? Окончательный вердикт суда спроса и предложения таков: еще один газопровод не нужен. А значит Северный поток-2, наверное, будет просто гнить на дне Балтийского моря, став памятником жадности и глупости.

Йозеф Йоффе, Project Syndicate

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