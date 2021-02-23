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«Газ выкачали и забыли про нас!»

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  • 23.02.2021, 13:21
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«Газ выкачали и забыли про нас!»
Фото: «Вуктыл Live»

В России уже несколько недель замерзает целый город.

В России Госсовет Республики Коми 19 февраля отправил в региональную прокуратуру обращения жителей Вуктыла, которые жалуются, что город уже несколько недель замерзает. Из-за проблем с отоплением и горячей водой людям приходится обогревать квартиры газовыми плитами, а подушки, которые горожане кладут на окна, чтобы защититься от холода, примерзают к подоконникам. Накануне депутат Екатерина Дьячкова сообщила, что Вуктыл находится в критической ситуации уже несколько недель, люди пишут жалобы в администрацию города и другие инстанции, но их игнорируют, пишет «Новая газета».

— Дома холодно — ни принять душ, ни помыть посуду. Приходится тепло одеваться и включать газ, чтобы согреться. Свой обогреватель «Ветерок» я отдала соседке, у нее маленький ребенок, — рассказывает пенсионерка Светлана Анисимова. Она живет на улице Таежной и говорит, что здесь все жители в таком же бедственном положении. — В управляющей компании трубку не берут ни по стационарным, ни по сотовым. Несколько раз отправляла заявки в единую диспетчерскую службу, но до сих пор никакой реакции.

На холод в квартирах также жалуются жители улиц Пионерской, Комсомольской, Коммунистической и 60 лет Октября. В городе, где проживает около 16 тысяч человек, решить проблему с отоплением и горячей водой не могут с начала февраля. Люди спасаются электрообогревателями, держат постоянно включенными газовые плиты и греют воду, чтобы помыться.

Фото предоставлено местными жителями

— Всю зиму, особенно февраль, у нас критические перебои с отоплением и горячей водой, полные остановки котельной при наружной температуре от –35 и ниже. В нашем доме еще более или менее тепло, в квартире в районе +18, ночами +15–16. Вода теплая вместо горячей, до +42, при нормативах от +60 до +75. Но в других районах города все гораздо хуже, — описывает ситуацию Татьяна Суворова.

В Вуктыле всего одна котельная, которая отапливает весь город, она принадлежит ООО «Аквасервис». Если в прошлые годы компания более-менее справлялась, то нынешней зимой из-за суровых морозов начались перебои. По ночам температура в Вуктыле часто опускается ниже –40 градусов. Год назад котельную осматривала комиссия, в которой были представители администрации района и правительства республики.

— Я ходил в котельную с комиссией в прошлом году.

Они ее убили полностью, ни рубля не вложили. Работает один котел из трех, кто принимал подготовку к зиме — непонятно.

Это единственная котельная в городе, и из-за ее слабой работы сейчас нормально отапливается только полгорода. Куда смотрела республика? Куда смотрел глава? Нет даже аварийного котла, а это вообще запрещено законом. У нас отдаленный район, и если что-то случится, то помощь придет очень нескоро. Если последний котел остановится, люди могут совсем замерзнуть, — возмущается депутат городского совета Вуктыла Идрис Таибов.

По словам депутата, он не раз обращался с этим вопросом к предыдущим губернаторам — Вячеславу Гайзеру и Сергею Гапликову. Но проблему всякий раз игнорировали. Таибов считает, что у компании «Аквасервис» есть все возможности для модернизации — в Коми один из самых высоких тарифов за коммунальные услуги по стране. Многие вуктыльцы работают в газодобывающей отрасли и достаточно обеспечены, чтобы не накапливать долги по коммуналке. К тому же компания каждый год получает заказы от государства. Согласно базе данных «Спарк», в 2020 году сумма таких контрактов превысила 26 млн российских рублей. А за неполные два месяца этого года компания заключила договоры на 7,5 млн российских рублей. Но даже в 2019 году, когда «Аквасервису» удалось получить госзаказов на 32 млн российских рублей, эти суммы составили менее 10% от прибыли компании.

Фото предоставлено местными жителями

Директор «Аквасервиса» Борис Жажкевич, выступая на днях на планерке администрации Вуктыла, заметил, что батареи в здании администрации горячие, и он не знает, почему тепло не доходит до других домов.

— Управляющие компании почему не работают? Они летом должны были все произвести. Люди мне звонят и говорят, что у них дома холодно, хотя в соседнем подъезде тепло. Это моя вина, что в их доме холодно? — спросил Жажкевич.

Депутат Андрей Третьяков, который собирает жалобы горожан, возразил, что на выходе из котельной вода уже на 15–20 градусов ниже нормы. Жажкевич признал, что все-таки не может сейчас обеспечить нужных показателей, и объяснил, что деньги на ремонт есть, но заняться им смогут только летом, после окончания отопительного сезона. Заместитель Жажкевича Виктор Кузнецов пообещал, что в этом году «Аквасервис» закупит новый 12-ваттный котел и произведет необходимые работы по модернизации котельной.

— Мы не стоим на месте, у нас 34 миллиона на три года заложено, — отрапортовал он, — двух котлов нам за глаза хватит на наш город.

По мнению Идриса Таибова, в городе давно пора объявить режим ЧС, но этого не делают, потому что боятся серьезного резонанса в СМИ. Чиновники пытаются успокоить жителей, заваливших администрацию города жалобами, — мол, ситуация наладится в течение ближайших дней.

Фото предоставлено местными жителями

— Они завязали один котел на отопление и горячее водоснабжение с целью экономии, об этом говорят сами работники компании. Мы многодетная семья, и дети дома ходят одетые. Сколько это будет продолжаться? У них постоянные отмазки: то котел отсекло, то автоматика отключилась, то задвижка потекла, то свет отключают! Как комиссия по подготовке к отопительному сезону принимала все это? — возмущается житель Вуктыла Максим Шарапов. — Наш город гремел на всю страну, мы — город газовиков, и нас так низко опустили. Газ выкачали и забыли про нас! Бросили! Выкинули!

Несмотря на низкий уровень обслуживания, жители Вуктыла жалуются, что им почти не делают перерасчет коммунальных платежей, и платить за прохладную воду из-под крана и отсутствие тепла приходится по полной.

В некоторых квартирах даже при включенных газовых горелках температура не поднимается выше 15 градусов тепла.

Особенно тяжело приходится жителям первых этажей: если стена в квартире граничит с подвалом, она просто покрывается инеем.

К понедельнику, по прогнозам, температура опять опустится ниже 40 градусов, и скорого потепления не ожидается. Депутаты Вуктыла готовят обращение к главе Коми Владимиру Уйбе, чтобы республика выделила деньги на строительство новой модульной котельной мощностью до 80 мегаватт. На ее сооружение может понадобиться до 350 млн российских рублей.

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