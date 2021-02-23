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Стало известно, во сколько обошелся украинцам год работы Зеленского

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  • 23.02.2021, 14:58
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Стало известно, во сколько обошелся украинцам год работы Зеленского

Самая большая статья расходов – это оплата перелетов президента Украины.

Обеспечение деятельности президента Владимира Зеленского в 2020 году стоило украинцам 30,8 млн гривен без учета стоимости государственной охраны. Об этом сообщает Bihus.Info.

"Самая большая статья расходов на президента – это оплата перелетов. Речь идет и о внутренних, и о зарубежных визитах. В 2020-м Зеленский "налетал" на более чем 22 миллиона гривен. Например, перелет президентского борта по маршруту Киев – Цюрих –Тель-Авив – Киев в январе 2020-го стоил 2,5 миллиона гривен", - говорится в материале.

По данным автобазы Госуправления делами, за прошлый год еще 4,8 млн гривен потратили на горючее, суточные для работников и их оплату во время командировок с президентом.

Перед переездом Зеленского на государственную дачу в Конча-Заспе там был проведен ремонт стоимостью 1 млн гривен. Содержание дома в 2020 году стоило 3,4 млн гривен.

Относительно визита Зеленского в Прикарпатье, где в резиденции "Синегора" он праздновал Новый год, то его стоимость составляла 391 тыс. гривен: 100 тыс. - прием в резиденции, 138 тыс. - перелет из Киева в Карпаты.

"153 тысячи гривен ушло на оплату командировки для 15 сотрудников президентской автобазы", - говорится в материале.

Журналисты также подсчитали лечения гаранта от коронавируса в больнице "Феофания", где он был в течение двух недель. Это стоило 109 тыс. гривен.

По данным Bihus.Info, в этот подсчет не попали расходы УГО на защиту президента и его семьи, поскольку эта информация засекречена.

 

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