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«Газпром» официально прекратил транзит газа через трубопровод в Румынии

  • 24.02.2021, 16:40
  • 4,196
«Газпром» официально прекратил транзит газа через трубопровод в Румынии
фото: photoxpress.ru

В чем причина?

Оператор газотранспортной системы Румынии Transgaz, компания "Газпром экспорт" и Еврокомиссия договорились о прекращении контрактных обязательств российской компании по транзиту газа через Румынию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Transgaz.

"SNTGN TRANSGAZ SA сообщает, что для того, чтобы применить европейские правила трубопроводов для транспортировки природного газа Т2 и Т3, заключить с соседними операторами соглашения о взаимосвязи, связанные с точками входа / выхода этих трубопроводов, исторический контракт на транспортировку природного газа через транзитный трубопровод Т3 на территории Румынии в третьи страны, заключенный с ООО "Газпром экспорт" (GPE) до 31.12.2023, прекращен по соглашению сторон", - говорится в заявлении.

По информации "Балканского обозревателя", после запуска газопровода "Турецкий поток" с 2020 года российский газ не поступает по трансбалканскому газопроводу через Украину на Балканы и в Турцию.

Однако у "Газпрома" остались контрактные обязательства перед Румынией и Болгарией, и компания продолжала оплачивать забронированные мощности газопровода.

"Интенсивные переговоры между Еврокомиссией, Transgaz и "Газпром экспорт" завершились подписанием соглашения об окончании контракта", - говорится в сообщении румынского оператора.

В Transgaz добавили, что документ создает условия для бронирования мощностей двух из трех линий Трансбалканского газопровода другими участниками рынка. Компания планирует использовать мощности как для поставок газа из Румынии и Болгарии в Украину, так и в обратном направлении.

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