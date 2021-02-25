Лукашенковский суд признал «виновным» погибшего от рук карателей Геннадия Шутова 31 25.02.2021, 10:40

5,948

Геннадий Шутов

А свидетеля убийства брестчанина осудили на 10 лет колонии.

25 февраля в Бресте вынесли приговор покойному Геннадию Шутову, которого смертельно ранили в голову во время протестов 11 августа, и его другу Александру Кордюкову, сообщает tut.by.

Лукашенковский суд признал Шутова и Кордюкова «виновными». Кордюкову назначили 10 лет колонии усиленного режима.

Погибшему от рук карателей Шутову вынесли обвинительный приговор без назначения наказания.

«Потерпевшими» суд признал военнослужащих из Марьиной Горки: капитана сил специальных операций Романа Гаврилова и прапорщикa Арсения Голицына.

На слушаниях по делу Гаврилов открыто признался, что это он убил безоружного демонстранта Геннадия Шутова.

Напомним, 43-летний Геннадий Шутов умер 19 августа в военном госпитале Минска. Он получил смертельное огнестрельное ранение в голову во время разгона мирного протеста в Бресте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».