Ученые открыли новый вид насекомых со странной формой головы 1 25.02.2021, 14:44

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Их можно отнести к родственникам стрекозы.

Результаты работы опубликованы в журнале Zootaxa. На самом деле, окаменелости этих насекомых обнаружили еще в XIX веке. В 1858 году их описал немецкий палеонтолог Герман Хаген, и более 150 лет ученые классифицировали их как группу ископаемых стрекоз, первые представители которых жили в меловом периоде на территории современного Китая, последние — порядка 10 миллионов лет назад во Франции и Испании, пишет Naked science.

Внешний облик окаменелых отпечатков этих существ напоминает современных стрекоз: те же узкие, длинные крылья, а вот голова несколько странной формы. Тот, кто в детстве ловил стрекоз, наверняка помнит, что у них короткая и широкая голова с выпученными глазами, расположенными по бокам. У «стрекоз» из мелового периода головы округлые и совсем не похожи на то, к чему привыкли энтомологи.

Однако до этого момента считалось, что причина «странной» головы у ископаемых насекомых — в искажении, которое возникло в результате окаменения. Их так и называли — «стрекозы с искаженными головами». Каково же было удивление палеонтологов из университетов Саймона Фрейзера (Канада) и Бригама Янга (США), а также Королевского музея Британской Колумбии (Канада), когда они обнаружили такие же «искаженные головы» в отложениях в Британской Колумбии и штате Вашингтон. Поначалу они даже не увидели связи между «стрекозами» Хагена и собственными находками, решив, что это отдельный вид таких насекомых.

Но при ближайшем рассмотрении ученые поняли, что их окаменелости напоминают описанные немецким палеонтологом в XIX веке. Таким образом, проанализировав 162 научные статьи, посвященные похожим образцам, они пришли к выводу, что имеют дело с одним и тем же насекомым. Специалисты выделили его в отдельный подотряд и назвали Cephalozygoptera, что в переводе с латинского означает «голова стрекозы».

Ученые выделили 16 новых видов этих существ. Палеонтологи считают, что они были важными элементами пищевой цепи в водно-болотных угодьях древней территории Британской Колумбии и штата Вашингтон около 50 миллионов лет назад. А вот почему эти насекомые вымерли — пока загадка.

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