Адвокат Николая Статкевича: Он бодрый, действительно борец
- 25.02.2021, 23:12
Владимир Сазанчук рассказал, как чувствует себя политик.
Владимир Сазанчук, адвокат политика Николая Статкевича, в эфире «Белсата» рассказал, как чувствует себя его подзащитный.
Адвокат посетил политика в СИЗО Жодино 25 февраля.
«Он немножко переболел. И температура была пару недель назад. Полагаем, что кавида нет, но еще кашляет иногда. Но в целом нормальное самочувствие. Он бодрый, действительно борец», – отметил Владимир Сазанчук.
Николай Статкевич был задержан 31 мая 2020 года по дороге на Комаровский рынок в Минске, где он собирался посетить предвыборный пикет Светланы Тихановской.
24 февраля 2021 года дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов отменила лицензию его адвоката Владимира Сазанчука.