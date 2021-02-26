США нанесли авиаудары по проиранским силам Сирии 6 26.02.2021, 8:03

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О начале операции распорядился президент Байден.

Военно-воздушные силы США нанесли несколько авиаударов по пункту пограничного контроля на востоке Сирии, используемому проиранским ополчением. Об этом сообщил в четверг, 25 февраля, пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби, передает dw.com.

По его словам, атака с воздуха была осуществлена в 18.00 по времени Восточного побережья США (02.00 мск). Как отметил Кирби, она стала ответом за недавние ракетные обстрелы баз в Ираке, где были размещены американские и коалиционные войска, а также ряд мирных жителей. В результате одной из атак был ранен американский военнослужащий и убит гражданский подрядчик.

О нанесении ударов распорядился президент Байден

Пресс-секретарь Пентагона отметил, что воздушные удары были нанесены по приказу президента США Джозефа Байдена и "уничтожили несколько объектов", которые использовались такими поддерживаемыми Ираном группировками, как шиитская военизированная "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аль-Шухада".

"Эта пропорциональная военная реакция имела место наряду с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами", - подчеркнул Кирби. По его словам, операция посылает "недвусмысленное послание": президент Байден будет предпринимать шаги в интересах защиты военных коалиции, возглавляемой США.

"В то же время, мы действовали целенаправленно с целью деэскалации общей ситуации на востоке Сирии и в Ираке", - резюмировал глава пресс-службы Пентагона.

SOHR сообщил о 17 убитых

Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) сообщил, что в результате американского авиаудара погибли 17 бойцов проиранских формирований. Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.

Первая военная операция новой администрации

Как напоминает агентство AP, нынешние воздушные удары - это первая военная операция администрации Джозефа Байдена, который после занятия должности президента говорил о намерении уделять больше внимания проблемам, связанным с Китаем - даже несмотря на сохранение угроз на Ближнем Востоке.

The US military has carried out air strikes in Syria targeting an Iranian-backed militia site, the first known military action under President Biden https://t.co/ASunau5Ocb — CNN (@CNN) February 26, 2021

По меньшей мере один человек погиб, еще шестеро получили ранения, включая американского военного, в результате ракетного обстрела, которому 15 февраля подвергся район аэропорта столицы Иракского Курдистана - Эрбиля, где находится американская военная база.

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил нападение, назвав его "актом жестокого насилия". Он также обратился к премьер-министру Курдского автономного района Ирака (Иракского Курдистана) Масруру Барзани, пообещав ему поддержку Вашингтона в расследовании произошедшего и привлечении к ответственности тех, кто стоит за атакой.

Ракетные обстрелы в Ираке

В марте 2020 года была обстреляна ракетами военная база Эт-Таджи в Ираке, используемая США, Германией и их партнерами по коалиции. погибли два военнослужащих США и военный врач из Великобритании. Вашингтон заявил об ответственности за случившееся группировки "Катаиб Хезболлах", а также властей Ирана. На следующий день США совершили ответную атаку, нанеся авиаудары по складам "Катаиб Хезболлах" в Ираке.

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