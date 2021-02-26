Медики рассказали, как «законсервировать» в организме антитела к COVID-19, чтобы их хватило надолго 2 26.02.2021, 8:14

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Организмы молодых людей справятся с этим сами, но теперь можно помочь и пожилым.

Антитела к COVID-19 можно сохранить на более продолжительное время, выяснили ученые.

Издание kp.by рассказало об этом способе со ссылкой на геронтологов Владимира Хавинсона и Светлану Трофимову.

Как правило, антитела класса G сохраняются в организме пациента до полугода, потом их количество резко снижается. Ученые выяснили, что дольше сохранить антитела помогают пептиды тимуса.

Эти пептиды естественным путем вырабатываются у молодых людей до 30 лет. Пожилым пациентам, которым вводили пептиды тимуса, удавалось сохранить антитела к коронавирусу на более продолжительный период, чем тем, которые таких пептидов не получали.

Кроме того, вырабатывать антитела класса G помогает вакцинация, напомнили ученые.

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