В «Нью-Джерси» белоруса Шаранговича уже 14 заразившихся коронавирусом хоккеистов 3.02.2021, 23:05

фото: pressball.by

Команда ушла на карантин.

Еще четыре хоккеиста "Нью-Джерси" сдали положительные тесты на коронавирус, передает pressball.by.

В списке заразившихся 14 игроков: Йеспер Братт, Коннор Каррик, Аарон Делл, Джек Хьюз, Андреас Йонссон, Янне Куокканен, Майкл Маклауд, Кайл Палмьери, Дэймон Северсон, Тай Смит, Мэтт Теннисон, Сами Ватанен, Павел Заха и Трэвис Зэйджак.

Накануне команда ушла на карантин, все матчи как минимум до 6 февраля отменены, тренировочные базы закрыты.

Цвета "Дьяволов" защищает белорусский форвард Егор Шарангович.

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