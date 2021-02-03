В «Нью-Джерси» белоруса Шаранговича уже 14 заразившихся коронавирусом хоккеистов
- 3.02.2021, 23:05
Команда ушла на карантин.
Еще четыре хоккеиста "Нью-Джерси" сдали положительные тесты на коронавирус, передает pressball.by.
В списке заразившихся 14 игроков: Йеспер Братт, Коннор Каррик, Аарон Делл, Джек Хьюз, Андреас Йонссон, Янне Куокканен, Майкл Маклауд, Кайл Палмьери, Дэймон Северсон, Тай Смит, Мэтт Теннисон, Сами Ватанен, Павел Заха и Трэвис Зэйджак.
Накануне команда ушла на карантин, все матчи как минимум до 6 февраля отменены, тренировочные базы закрыты.
Цвета "Дьяволов" защищает белорусский форвард Егор Шарангович.