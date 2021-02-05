Политолог: Китаю не нужен политический лузер Лукашенко 4 5.02.2021, 11:46

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Фото: ТАСС

Его время давно ушло.

Китай не будет играть с Лукашенко против интересов Москвы. Позиция Кремля не раз озвучивалась - транзит власти в рамках конституционных механизмов. Были определены конкретные сроки и под эти обещания выдан кредит. Лукашенко в свойственной манере начал хитрить, пишет в своем телеграм-канале политолог Дмитрий Болкунец.

Ему срочно нужны деньги, чтобы выполнять обязательства перед внешними кредиторами и недопустить обнищание населения.

Рынки западного капитала закрыты, выгода для России снова помогать лжецу деньгами неочевидна, а Китаю это зачем?

В Пекине помнят выходку Лукашенко, который в апреле 2019 года раньше времени покинул саммит «Один пояс — один путь».

Китай обжегся на многих проектах, которые реализовывал в Беларуси.

Китаю нужна Беларусь, имеющая тесные экономические и политические отношения с ЕС.

Визит Лукашенко в Пекин очень сомнителен. Он сейчас в таком положении, что боится страну покидать больше чем на сутки.

Да и зачем принимать политического лузера? Его время давно ушло. Китай мыслит историческими категориями.

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