В Колодищах фура застряла на ж/д переезде 12 5.02.2021, 20:06

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фото: auto.onliner.by

Помогать бросились случайные водители.

Историю о нештатной дорожной ситуации и взаимопомощи водителей рассказал читатель «Онлайнера» Василий. Он сегодня стал очевидцем спасательной операции по вызволению из снежной западни грузовика с прицепом, застрявшего на ж/д переезде в Колодищах, что под Минском. Выручать бросились сразу три погрузчика.

«Когда я подъехал, фура уже стояла. Очевидно, либо занесло, либо просто на закруглении поехала прямо, — рассказал очевидец. — В итоге попала на железнодорожные пути, никак не могла сдвинуться с места. Под слоем снега — лед. К счастью, грузовик стал в стороне от проезжей части».

фото: auto.onliner.by

фото: auto.onliner.by

«Вначале подъехал один местный мужчина на фронтальном погрузчике, — продолжает Василий. — Усилий одной машины оказалось недостаточно. А потом остановились еще два водителя погрузчика — просто так, чтобы помочь. Вот так втроем и тянули. Даже порвали один трос».

Мужчина спросил у водителей, звонили ли они в ГАИ: «Сказали, что обращались. Правда, за час, что я провел на месте происшествия, так никто не приехал. Лишь однажды мимо проезжала патрульная машина, люди указывали в ее адрес, что нужна помощь, однако автомобиль проехал мимо, не останавливаясь. Кто-то говорил, что поехал

в ближайшую воинскую часть и попросил помочь. Там согласились выделить „Урал“, но не гусеничную технику. По состоянию на 13:00 вытащить фуру не удалось».

фото: auto.onliner.by

фото: auto.onliner.by

В 15:30 на месте происшествия уже были видны машины ГАИ и МЧС. Последняя все так же пыталась вытащить застрявший грузовик.

фото: auto.onliner.by

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