Названы самые экономичные авто: расходуют минимум топлива и редко ломаются 5 9.02.2021, 9:10

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В список входят машины разных классов.

Эксперты назвали ТОП-10 самых экономичных автомобилей, среди которых марки Ford, Toyota и другие.

Об этом сообщает ресурс automoto.ua.

В список входят авто разных классов. Все они сходятся по критерию минимального расхода топлива. Чтобы оценить их автоэксперты изучили также тип двигателя и количество выбросов в атмосферу.

ТОП-10 авто

BMW 520d

Toyota Camry Hybrid

Peugeot 508 BlueHDi 130 EAT8

Ford Mondeo Hybrid

Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid

Toyota Prius

Toyota Yaris Hybrid

Peugeot 208 BlueHDi 100

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost

Opel Corsa 1.2

Ранее американские автомобильные эксперты издания Consumer Reports назвали лучшие автомобили с пробегом для неопытных водителей. Они наиболее соответствуют критериям безопасности, стоимости и простоты в использовании. Лидерами рейтинга стали старые седаны, хэтчбеки и универсалы марок Ford, Kia и Volkswagen.

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