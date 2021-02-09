Названы самые экономичные авто: расходуют минимум топлива и редко ломаются

Названы самые экономичные авто: расходуют минимум топлива и редко ломаются5
- 9.02.2021, 9:10
- 4,652
В список входят машины разных классов.
Эксперты назвали ТОП-10 самых экономичных автомобилей, среди которых марки Ford, Toyota и другие.
Об этом сообщает ресурс automoto.ua.
В список входят авто разных классов. Все они сходятся по критерию минимального расхода топлива. Чтобы оценить их автоэксперты изучили также тип двигателя и количество выбросов в атмосферу.
ТОП-10 авто
BMW 520d
Toyota Camry Hybrid
Peugeot 508 BlueHDi 130 EAT8
Ford Mondeo Hybrid
Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid
Toyota Prius
Toyota Yaris Hybrid
Peugeot 208 BlueHDi 100
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost
Opel Corsa 1.2
Ранее американские автомобильные эксперты издания Consumer Reports назвали лучшие автомобили с пробегом для неопытных водителей. Они наиболее соответствуют критериям безопасности, стоимости и простоты в использовании. Лидерами рейтинга стали старые седаны, хэтчбеки и универсалы марок Ford, Kia и Volkswagen.