Ни Железного Феликса, ни железного князя 1 Антон Орехъ

1.03.2021, 11:43

Антон Орехъ

А жалко, что голосование за Невского и Дзержинского остановили!

Вот жалко! Обычно в качестве избитого приема в таких случаях упоминают неких граждан, которые в метро/трамвае/маршрутке обсуждают животрепещущее событие, о котором пишет журналист. Но я реально слышал эти разговоры – зуб даю!

Голосование за памятник на Лубянке пошло прямо на полном серьезе! На разных порталах бежали проценты, аналитики следили за динамикой голосов, за колебанием чаши весов, а попутно размышляли, чья победа выгоднее для нашей страны и установка какого персонажа что будет означать.

Мой шеф на «Эхе» Алексей Венедиктов, помимо того, что активный участник этой истории, сделал еще и довольно меткое замечание. Действительно, мы с вами смутно представляем себе настоящего Дзержинского и вообще не представляем себе настоящего Невского. Но образы их в сознании – особенно более старшего поколения – утвердились четко. Дзержинский – это актер Михаил Козаков, который играл Железного Феликса в самых разных фильмах и был в этой роли прекрасен. А Николай Черкасов в роли Александра Невского – просто классический образ.

Между прочим, это не единственный пример, когда экранное воплощение исторической фигуры заменяет ее саму. Самый яркий, наверное – это маршал Жуков. Есть в сети интервью с Георгием Константиновичем – посмотрите, и вы поймете, насколько Михаил Ульянов точно скопировал и усилил чисто по-актерски манеру полководца. Почти уверен, что если бы не Ульянов, то и не было бы мифа о Маршале Победы и памятника рядом с Красной площадью. Стало быть, люди сейчас голосуют не столько за исторических героев, сколько за свои кинематографические воспоминания.

Но политический подтекст, конечно, существовал. Тактическая задача была очевидна: отвлечь народ от Навального и митингов, чтобы граждане обсуждали установку исторических фигурок.

При этом кому-то действительно хочется вернуть советскую символику и создать иллюзию, что теперь все снова станет как прежде. И, наверное, для чекистов в Кремле и на Лубянке это действительно было бы неким символическим реваншем. Но к чему лукавство! Реванш уже состоялся. Памятник – это просто кусок металла и кусок гранита. Скульптуру с Лубянки убрали, но дух основателя ЧК никогда ее не покидал и становился с каждым годом все гуще.

Помните выездной суд в Химках над Навальным с портретом Ягоды на стенке. Ну, а если бы не было там Ягоды – сильно изменилась бы сущность этого суда и этой полиции? В конце концов, чего вы ждали? Что в отделах полиции повесят портреты Юрия Дмитриева, а на Лубянке поставят академика Сахарова?

Там, кстати, неподалеку есть Соловецкий камень. В отличие от витающего в воздухе Феликса, этот камень материален – его можно потрогать, к нему можно прийти и положить цветы. Есть и Стена скорби на пересечении проспекта Сахарова. Вот, к слову, целый проспект назван в честь академика, а в честь Дзержинского такого уже нету. И что? Мешают такой проспект, такая стена, и такой камень реваншу?

Впрочем, есть еще один любопытный момент в затее с голосованием. Это же выборы! Народ заскучал по возможности выбирать хоть кого-то, хоть что-то! Так, чтобы результат не был ясен с первой секунды, так, чтобы можно было агитировать, не боясь, что тебя за это оштрафуют или даже посадят.

Я понимаю тех либералов, кто рад остановке голосования. Оба варианта были плохими – ни Феликсу, ни князю там делать нечего, а нормального варианта вообще не предлагалось. Лучше оставить как есть. Но получается, что несколько сот тысяч человек отдали свои голоса, а их в очередной раз обманули. Говорят о том, что голосование внесло раскол. Так ведь любые выборы – это раскол на «за» и «против». Только в туркменском и северокорейском варианте все будут обязательно «за». Разные точки зрения и разделение на примерно равные части – это хорошо, это здоровая реакция, в отличие от тотального одобрения. И вышло, что как бы вы ни проголосовали, всегда может выйти мэр и рвануть рубильник.

Видимо, что-то у них там пошло не так. Вроде бы изначально должен был победить Невский, но силовики и консервированные патриоты сплотились и возбухли. А Собянин не был к этому готов. Странно, конечно. Силовики давно уже самостоятельная сила, которая если и будет кого-то слушать, то точно не Собянина и в его игры играть не станет.

А теперь вышло так, что площадь останется такой, как была, зато столичный мэр допустил очередной прокол, заигравшись в демократию и не сумев обеспечить нужный результат без проблем.

Антн Орехъ, «МБХ медиа»

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