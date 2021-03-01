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Белорусская ассоциация журналистов продолжает работу в партизанских условиях

  • 1.03.2021, 14:03
Белорусская ассоциация журналистов продолжает работу в партизанских условиях

Их офис в Минске остается опечатанным.

Как отметил в эфире «Радыё Рацыя» заместитель председателя БАЖа Борис Горецкий, дальше ситуация может развиваться двумя путями:

– Либо в какой-то момент нас всех просто задержат, если на верху решат, что нужно продолжать давить на правозащитников, на гражданское общество, на журналистов. Либо мы просто зависнем в таком состоянии без техники, без офиса, но на свободе. Никаких вызовов не поступало. Но если они захотят с нами встретиться, они это сделают абсолютно мгновенно.

Вспомним, что 16 февраля с самого утра милиция пришла провести обыски в офис Белорусской ассоциации журналистов, в квартиры его руководителей, а также к журналистам, правозащитникам, представителям независимых профсоюзов по всей стране.

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