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Виктор Бабарико: Весна должна быть наша!

  • 10.03.2021, 14:08
  • 1,478
Виктор Бабарико: Весна должна быть наша!
Виктор Бабарико
Фото: officelife

Политик обратился к белорусам.

Экс-претендент в президенты Беларуси, политзаключенный Виктор Бабарико передал привет белорусам в письме от 1 марта:

«Гитара — один из самых моих любимых инструментов. Я очень люблю слушать Эдуарда (сын Виктора Бабарико — ред.) (хотя и редко это удавалось) и надеюсь услышать Максима Знака. А еще лучше гитарный дуэт и соло Маши (Марии Колесниковой — ред. !

Всем привет! Весна должна быть наша. Мы — вместе!»

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