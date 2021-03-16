закрыть
16 марта 2021, вторник, 15:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Гомелем 72-летний пьяный пенсионер устроил погоню

3
  • 16.03.2021, 14:20
  • 1,112
Под Гомелем 72-летний пьяный пенсионер устроил погоню

Мужчина проигнорировал требование инспекторов остановиться и продолжил путь.

Под Гомелем пьяный пенсионер устроил погоню. Чем все закончилось, рассказали tut.by в ГАИ.

Инцидент произошел 13 марта. Примерно в 18.30 сотрудники ГАИ обратили внимание на водителя Volkswagen, который, отъезжая от магазина в деревне Галеевка, не пристегнулся.

Мужчина проигнорировал требование инспекторов остановиться и продолжил путь. Началось преследование. Водитель Passat на большой скорости направился в сторону деревни Калиновка. Уже в населенном пункте показал правый поворот, однако так и не смог в него войти, съехал в обочину, тут его и задержали.

Уходил от погони 72-летний нетрезвый местный житель.

— Сейчас не пил ни грамма, до этого днем выпил, — признался сотрудникам милиции пенсионер.

На него составили два административных протокола.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проект «Шариков-2000»
Проект «Шариков-2000» Леонид Невзлин
Поведение так называемых правозащитников — это предательство
Поведение так называемых правозащитников — это предательство Андрей Шарендо
Сейчас нас большинство
Сейчас нас большинство Николай Статкевич
Правозащитники, проснитесь!
Правозащитники, проснитесь! Сергей Будкин