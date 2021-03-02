В Чехии зафиксирован новый рекорд тяжелых больных с коронавирусом за все время эпидемии 3 2.03.2021, 11:48

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фото: GettyImages

Также установило рекорд общее число госпитализированных.

В Чехии состоянию на 1 марта в больницах в тяжелом состоянии находились 1568 больных коронавирусом, что стало новым максимумом за все время эпидемии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на IDNES, об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

Также установило рекорд общее число госпитализированных с коронавирусом - 7717.

При этом, ежедневный прирост заражений пока не достиг худших показателей осенней волны. Недавно Чехия впервые за почти два месяца зарегистрировала более 15 000 больных в сутки. Накануне обнаружили 12 150 новых случаев - более чем на 700 больше, чем в понедельник на прошлой неделе. Доля положительных тестов среди всех сделанных превысила 33%.

Вакцину от коронавируса в стране получили уже 674 000 граждан, около 243 тысяч получили уже обе дозы.

Население страны - около 10,7 млн человек.

Для противодействия эпидемии с 1 марта в Чехии закрыты детские сады и школы. Из магазинов работают только те, что продают товары первой необходимости.

Для контроля соблюдения ограничений на передвижение привлекли более 30 000 правоохранителей.

По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, сейчас в Чехии - худшая в ЕС и странах Европейской экономической зоны ситуация с коронавирусом. Это единственная страна, где показатель заболеваемости за последние 14 дней превышает 1000 случаев на 100 000 населения. На втором месте по количеству случаев - Эстония, на третьем - соседняя с Чехией Словакия.

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