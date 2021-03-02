Как белорусы протестовали 2 марта 2.03.2021, 23:25

Протесты в стране продолжаются 206-й день подряд.

В Беларуси и за рубежом продолжаются акции протеста против режима Лукашенко.

Лебяжий вышел с национальными флагами.

Активисты Москвы провели акцию солидарности у посольства в центре столицы РФ.

Белорусы Берлина празднуют день рождения активистки Галины, устроив акцию солидарности.

Жители Жодино поддерживают осуждённых Катерину Борисевич и Артёма Сорокина.

Цепь солидарности выстроилась в Шабанах.

Жители Боровлян поддерживают забастовку болельщиков.

Белорусы Киева напоминают про День Воли и требуют освобождения политзаключенных.

Про День Воли напоминают и жители столичного Михалово.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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