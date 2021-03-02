Как белорусы протестовали 2 марта
- 2.03.2021, 23:25
Протесты в стране продолжаются 206-й день подряд.
В Беларуси и за рубежом продолжаются акции протеста против режима Лукашенко.
Лебяжий вышел с национальными флагами.
Активисты Москвы провели акцию солидарности у посольства в центре столицы РФ.
Белорусы Берлина празднуют день рождения активистки Галины, устроив акцию солидарности.
Жители Жодино поддерживают осуждённых Катерину Борисевич и Артёма Сорокина.
Цепь солидарности выстроилась в Шабанах.
Жители Боровлян поддерживают забастовку болельщиков.
Белорусы Киева напоминают про День Воли и требуют освобождения политзаключенных.
Про День Воли напоминают и жители столичного Михалово.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».