Видеоблогер Александр Ивулин подписал профессиональный контракт с «Крумкачамі» 27.03.2021, 13:51

В понедельник он вместе с командой отправится на сбор в Тихиничи.

Автор канала «ЧестнОК» и журналист Tribuna.com Александр Ивулин подписал профессиональный футбольный контракт с «Крумкачамі», сообщает пресс-служба клуба.

В понедельник он вместе с командой отправится на сбор в Тихиничи.

Сотрудничество Ивулина с «Крумкачамі» – это часть нового реалити-проекта о жизни клуба.

Ивулин родился 10 августа 1992 года в Орше. Является выпускником оршанской СДЮШОР-2. Выступал за команду «Орша-2» в чемпионате Витебской области. Окончил Институт журналистики БГУ, выступал за команду вуза с 2012 по 2017 год.

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