В каких городах Беларуси активнее всего готовятся к 8 марта? 5 3.03.2021, 10:41

Команда аналитиков Picodi.com проверила статистику поисковых запросов, связанных с женским праздником.

Самые активные белорусские города по поиску подарков к 8 марта - Новополоцк, Гродно и Борисов. Самые пассивные - Жлобин, Светлогорск и Лида, пишет thinktanks.by.

Команда аналитиков Picodi.com проверила статистику поисковых запросов, связанных с 8 марта, и узнала, какие подарки белоруски получают чаще всего и в каких городах Беларуси ажиотаж перед праздником самый высокий.

Среди поисковых запросов, которые рассматривали, были слова «подарок», «цветы», «8 марта», «украшения», «парфюмерия» и другие, связанные с праздником. Аналитики сравнили частоту подобных запросов в марте 2020 года с периодом апрель-октябрь 2020 г. Интерес к Международному женскому дню возрастает во всей Беларуси, но в некоторых городах к празднику готовятся особенно тщательно.

В результате обработки статистических данных мы выяснили, что самая большая заинтересованность восьмым марта — в Новополоцке, Гродно и Борисове. Именно в этих городах интерес к подаркам в праздничный период возрастает на 250%, 213% и 205% соответственно.

Минск занял 8-е место — рост интереса 178%. Замыкают рейтинг Жлобин, Светлогорск и Лида — здесь спрос на подарки самый низкий. Видимо, жители этих городов скорее отдают дань истокам этого события, а не воспринимают 8 марта исключительно как праздник «весны, красоты и женственности».

Помимо этого статистические данные показали, что самым популярным подарком являются подарочные сертификаты — спрос на них вырос сильнее всего в 6 из 21 города рейтинга. Следующим по популярности подарком являются духи. В Молодечно женщинам чаще всего дарят мягкие игрушки, а в Новополоцке — конфеты.

Методология и источники

Рейтинг основан на сравнении роста популярности запросов в поисковой системе Google за период март-октябрь 2020 года (на основе архивных данных сервиса Google Keyword Planner). В исследование были включены города Беларуси с численностью от 50 тыс. человек кроме города Слуцка, для которого данные отсутствовали.

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