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Белорусы теперь могут получить крупный штраф только за то, что подвезли иностранца

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  • 3.03.2021, 11:56
  • 8,240
Белорусы теперь могут получить крупный штраф только за то, что подвезли иностранца

Озвучено еще одно странное нововведение для водителей.

Госпогранкомитет сообщил о странных нововведениях в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь за попытку незаконного ввоза в страну иностранцев будут отвечать и обычные водители.

До изменений в Кодексе к ответственности привлекались только индивидуальные предприниматели и юридические лица, например, осуществляющие пассажирские перевозки.

Согласно нововведению (статья 24.56 КоАП), водитель должен убедиться в законности въезда в Беларусь иностранных пассажиров или лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Беларуси. Если же он привезет иностранцев без необходимых документов в пункт пропуска, то будет привлечен к административной ответственности. Штраф за такое нарушение будет достигать двадцати базовых величин (580 рублей). Это правило касается и въезда из России.

Во избежание проблем при пересечении границы, перед въездом в Беларусь водитель должен убедиться, что у пассажиров-иностранцев имеются паспорта, которые не просрочены и действительно принадлежат им. Кроме того, эти документы должны быть пригодными для пересечения границы (паспорт не должен быть порван, разрисован, а все записи, печати и подписи не должны быть размыты или стерты).

То есть, теперь перед угрозой штрафа окажутся простые водители, которые подвозят, например, автостопщиков или попутчиков через приложение BlaBlaCar.

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