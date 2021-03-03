Белоруска в Варшаве: Хотела назвать кафе STOP LUKA, но скоро станет неактуально 2 3.03.2021, 16:27

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Фото: Еврорадио

Анна Макевич открыла два барбершопа и кафе «not1984» под бело-красно-белым флагом.

Анна Мицкевич родом из Лиды. Переехала в Варшаву в 2016 году — одна, без друзей, знакомых и родных. В Беларуси было хорошо, но хотелось жить лучше. Занялась бизнесом: открыла один барбершоп, потом второй. Осенью открыла кафе белорусской кухни с говорящим названием — «not1984».

«Еврорадио» встретилось с ней и поговорило о жизни, переезде, бизнесе и белорусах.

Мы сидим в кафе на улице Jana Pawła. Пахнет свежими блинами, веет теплом от плиты. Помещение небольшое, но тут есть место и для барной стойки, и для столиков со стульями, которые расставят после карантина. Атмосфера домашняя: тихо играет музыка, с кухни доносятся звуки готовки. В кафе еще остались праздничные красно-белые воздушные шарики, которые повесили к открытию кафе.

Анна Макевич в кафе "not1984"

Фото: Еврорадио

– Мы общаемся в Варшаве. Расскажите, как вы оказались здесь?

– Я закончила истфак БГУ. Но уже на первом курсе поняла, что не буду работать в Беларуси. С усилием, но я закончила университет, не бросила. Потом я ушла в корпорацию, направление — отдел продаж. Все шло нормально: к 30 годам была руководителем департамента продаж по всей Беларуси. Но столкнулась с тем, что выгорела.

Ко всему, общая ситуация в стране начала набирать обороты. Почему-то не хотелось, чтобы мой ребенок жил в такой стране. Надежда еще раньше была, в начале, где-то в нулевых. Но потом начались десятые годы…

Уехала в 2016 году. Я как-то уехала на месяц в Польшу и поняла, что я не могу и не хочу и нет сил ждать, пока все изменится. Подумала про детей и про школу. Когда ты один, как-то проще. А когда начинаешь думать про детей, то начинаешь смотреть на все совершенно по-другому.

– Что у вас было на момент отъезда?

– Когда я ушла с работы, мне было 30 лет, у меня был ребенок. Была квартира, машина, должность и репутация. Но мне это не нравилось, я решила работать руками и в другой стране. Выучилась на барбера.

Пошла на первое занятие первого сентября. Запомнила на всю жизнь — дети в школу, я тоже в школу. И вот, получается, 1 сентября 2015 года я пошла учиться. В 2016 году, как только отучилась, уехала. Как только получила диплом, сдала экзамен. Все это время я училась, восемь месяцев.

Уехала в Варшаву, хотя думала сначала в Краков. Там потеплее — когда из Беларуси переезжаешь, всегда хочется в тепло. Но папа мне сказал: «Дочка, едь покорять столицу. Из Минска переезжать в маленький город?»

Барбер без бороды

– Просто ли устроиться в Варшаве?

– У меня никого здесь не было: ни родственников, ни друзей. Приехала с ребенком сюда одна, не зная никого. К переезду готовилась — по Google Maps открывала все районы. На ютубе особо информации про переезд не было, я нашла информацию на фейсбуке. А так как у меня юридическое образование, я начала «читать» и «понимать» закон. Через интернет нашла квартиру, убедила хозяйку, что я благонадежная, несмотря на то, что я из Беларуси, с ребенком, без работы. Ну мне когда хочется, то у меня обязательно получится.

Интерьеры кафе / Фото: Еврорадио

– Какой путь между «приехала одна» и «открыла барбершопы»?

– Я начала устраиваться в барбершопы. Мне казалось, что в Европе красота идет впереди Беларуси, но это была моя ошибка. Здесь в этом плане все опаздывает, а все новинки идут из Беларуси, из России, из Украины. Польша была на том еще уровне, когда в Беларуси все только-только начиналось.

Удивительно, но в Европе я столкнулась с сексизмом. В 2016 году в Варшаве было восемь или десять барберов. Я прошла всех, а все такие: «Ха-ха-ха, ты о чем?» Даже говорили такую фразу: «У тебя не растет борода, ты не умеешь стричь». Я пошла в обычный салон, но работая в обычном салоне невозможно содержать квартиру, ребенка и себя — никаких финансов не хватит. И получилась классная история: моя хозяйка салона попросила выйти в мой единственный выходной. Там случайно я встретилась с человеком, который предложил открыть фирму: право легализации. Так я стала соучредителем фирмы, получала 40 процентов от дохода. Но за год я очень сильно устала. И вот где-то через полтора года после приезда я открыла барбершоп.

– Сложно было?

– Я не знала, сколько это стоит, у меня не было человека, который бы помог мне открыть бизнес. Поляки медленно открывают бизнес, они делали ремонт и говорили мне: «Так быстро, зачем?» Они все делают очень медленно. Поэтому без знаний и с ошибками первый барбершоп обошелся мне дорого. Со строителями получилось дорого, опять же — «девушка делает бизнес», строители меня не слушают. Куча нюансов. Ну и первый год как-то было очень тяжело. Когда ты это все тянешь одна... Тупо не хватало времени. Очень долго искала команду. В процессе поняла, что надо учить их самой. За все время обучила самостоятельно человек тридцать с нуля. Но зато набила руку со стрижками.

Второй барбершоп я открыла через два года — в 2019 году. И это было в три раза дешевле и в три раза быстрее. Но началась пандемия… Я как раз планировала открыть школу барберов, и все одно в одно сложилось, что все деньги вложила в расширение. А так барбершопа должно было быть три.

– Что помогало обходить сложности?

– Меня вдохновляла реакция клиентов на мою работу. Это та профессия, где ты получаешь результат своей работы сразу же. Как называют меня клиенты — косметический хирург. Я могу с помощью стрижки изменить человека. Добавить, снять возраст, сделать другую форму лица. Это все сразу видно. Это было классно для меня.

Интерьеры кафе / Фото: Еврорадио

– Как с друзьями, знакомыми?

– Уже спустя несколько лет жизни оказалось так, что друзей нет, а вот знакомых много, которые знают меня или которых знаю. Нет времени.

– Считаете ли себя успешным человеком?

– Я считаю себя реализованной. Я не ценю успех по марке машины, которая стоит в гараже. Каждый человек должен реализоваться. Кто-то уходит в реализацию себя: дети, спорт, играет на инструментах. А кто-то уходит в творчество. И я считаю, что я успешна, потому что реализовала себя в брендах.

– Как дочери дался переезд?

– Она привыкла к сумасшедшей маме, которая много работает. Но в целом ей это не помешало интегрироваться. Она очень скучает, и когда я спрашиваю, куда поедем, всегда отвечает — на каникулы к дедушке. В мае будет пять лет ее жизни в Беларуси и пять лет жизни тут. Но переезжать она не хочет.

«not1984» — кафе белорусской кухни под БЧБ-флагом

– Когда пришла идея открыть кафе и почему именно такое?

– Один из клиентов моего салона имел сумму, хотел вложить в бизнес. Получается, он хотел что-нибудь типа кафе, типа кебабной. Мы искали помещение, но получилось так, что не договорились. И я вот столкнулась с тем, что есть идея, есть желание, но финансовых возможностей нет. Начальная сумма есть, но нет полной стоимости, чтобы покрыть это все. Я обратилась к юристам, они сказали — попробуй найти место. Я нашла это место и решила — это судьба. Мне хотелось, чтобы поляки узнали про это место, узнали про то, что происходит в Беларуси. Чтобы обратить на это внимание. Второе, мне хотелось, чтобы белорусы имели в Варшаве кусочек чего-то своего.

Когда ты живешь не у себя на родине, хочется прийти в кафе и поговорить просто на своем языке. А не думать о том «я живу в Польше, лучше общаться на польском языке». А здесь уже если поляк зайдет, он ничего не скажет на русском, потому что тут белорусская кухня. Если что-то хотите, то разговаривайте на этом языке. И третье, самое главное — помощь белорусам.

Интерьеры кафе / Фото: Еврорадио

– В каком виде помощь?

– Я решила, что 10 процентов от общего дохода я направлю на помощь. Сегодня как раз буду звонить в эти организации, чтобы получить имя и фамилию человека, который занимается этим, чтобы перевести деньги.

– В количественном выражении какая эта помощь?

– Ну, у нас была маленькая выручка, на самом деле. Но порядка тысячи долларов.

– Как переживаете происходящее в Беларуси? Наверное, оторвались от наших реалий за пять лет в Польше.

– Я тоже так думала. Стычки в июле «дергали», конечно, но не так сильно. «Дергали» больше мыслями: «Хорошо, что уехала». Но когда все случилось в августе… Я сама не ожидала от себя… Я неделю практически не спала, плакала. Я спала по два часа максимум. И эмоция была — бесит.

– Кто выбирал дизайн кафе?

Анна Макевич: Поскольку денег было не так много, то мы делали все своими руками. Муж, команда из барбершопа — кто красил стены, кто помогал клеить, кто распечатывал фотографии.

– Это маркетинговый ход?

– Это все искренне. Здесь нет ничего такого. В самом начале я хотела назвать кафе STOP LUKA, но мне папа сказал, что такое название через год будет неактуально, придется менять.

Меню кафе / Фото: Еврорадио

– В чем смысл названия «not1984»?

– Это аллегория на название книги Джорджа Оруэлла «1984». А у нас получается противопоставление этому, мол, в Беларуси это максимально приближено к сюжету книги, а тут свобода и все хорошо. То есть там «Big brother is watching you», а на нас Лукашенко уже не будет смотреть. Такая надежда, все будет хорошо.

– Я слышал, что вы помогаете с работой белорусам, которые уехали.

– В одном из барбершопов у меня команда только белорусов, в кафе только белорусы, а в другом барбершопе работают только поляки. В кафе работаю люди, которые уехали из Беларуси. В барбершопе работает мастер, который был задержан. Он пришел на собеседование — я вижу, что он хороший мастер, но был немного потерянный. Я еще не знала всю историю, думаю, белорус — класс, но какой-то на стрессе. А потом узнала, что его задержали, он бежал. Я видела, как он месяца полтора приходил в себя, оттаивал среди белорусов. Он не мог на месте просидеть и минуты.

– Как живет кафе во времена пандемии?

– Тяжело было в январе. Была одна мысль — чтобы побыстрее сняли карантинные ограничения. Потому что хотелось, чтобы белорусы приходили и общались здесь. Хочется делать тусовки закрытые для белорусов. Хочется создать климат, чтобы белорусы могли прийти на чашечку кофе, поработать. Когда будет такая возможность, я сама буду сидеть и работать тут. Хочется послушать людей, послушать историй, чтобы понять, кому нужна помощь.

– Кафе находится не в центре, почему эта локация?

– Я выбирала этот район, чтобы было недалеко до моих барбершопов, до них можно дойти пешком. Ну и ко всему, он тихий и хороший. Часто слышу от клиентов, что сюда хорошо добираться из любой точки.

– Когда вы были в Беларуси последний раз?

– Я была там больше двух лет назад. Приехала на свадьбу к племяннику и сразу с поезда поехала туда. В конце второго дня села на поезд и поехала назад.

– Скучаете?

– Ну, как-то так получилось, что через меня проходил круговорот белорусов, так что нет времени скучать. А вот с августовскими событиями я как-то да.

– Возвращаться в Беларусь планируете?

– Я всегда хотела так: до 40 лет реализоваться профессионально, обеспечить стабильный доход. А потом после 40 лет ездить и смотреть мир.

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