SpaceX проводит очередные испытания корабля Starships 3.03.2021, 21:26

иллюстрационное Фото

Вероятность того, что испытания прототипа пройдут успешно составляет 60%.

Американская частная космическая компания SpaceX готовит запуск десятого прототипа межпланетного многоразового корабля Starship. Вероятность того, что испытания прототипа пройдут успешно составляет 60%.

Об этом сообщил глава компании Илон Маск в Twitter.

Starship SN10 установлен на собственном пусковом комплексе компании у городка Бока Чика в штате Техас.

Прототип корабля отправится в полет с площадки SpaceX. Она находится в штате Техас в округе Кэмерон. В космической корпорации пообещали, что трансляция будет доступна за несколько минут до пуска.

Корабль Starship предназначен для полетов на Марс и Луну. Он рассчитан на 100 астронавтов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».