Ученые рассказали, как будет выглядеть первый город на Марсе 2 30.03.2021, 12:58

иллюстрационное фото

Вместимость города составит до 250 тысяч человек.

Архитектурная студия Abiboo презентовала проект первого марсианского города – столицы Красной планеты. Город получил название Нюйва (Nüwa). Название города уходит корнями в китайскую мифологию: богиня Нюйва является защитницей людей, и она расплавила пять камней, чтобы создать прочные столпы общества, пишет lenta.ua.

Его вместимость составит до 250 тысяч человек.

Согласно дизайн-рендерингу, Нюйва - один из пяти запланированных городов в регионе Темпе Менса на Марсе – будет построен вертикально, а не горизонтально.

Он будет располагаться на склоне утеса для защиты от радиации, сильных колебаний температуры, перепадов атмосферного давления и потенциальных опасностей вроде ударов метеоритов.

Архитекторы предлагают экопроект: кислород внутри жилых помещений и общественных пространств, вырабатываемый деревьями, максимальное использование солнечной энергии, строительство из местных материалов.

Зеленые насаждения в городе позволят людям наслаждаться чем-то, что напоминает природу здесь, на Земле.

Экстремальные условия Марса создают некоторые проблемы для возведения безопасного и устойчивого городского поселения.

По оценке авторов проекта, строительство марсианской столицы может стартовать в 2054 году, а первые поселенцы отправятся туда в 2100-м.

Добраться с Земли на Марс будет сложной задачей для тех, кто хочет жить на Красной планете, но не невыполнимой.

Регулярные шаттлы будут отправляться с Земли на Марс примерно каждые 26 месяцев, причем каждое путешествие займет от одного до трех месяцев.

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