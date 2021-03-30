Почему Россия несет прямую ответственность за ситуацию в Мьянме 3 30.03.2021, 15:44

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Внутриполитическая ситуация в Мьянме все больше и больше накаляется.

День празднования 76-й годовщины образования местных вооруженных сил отметился не только лишь военным парадом, но и стал самым кровавым днем со дня начала протестного движения против военного переворота, состоявшегося 1 февраля. По данным ООН, мьянманские силовики в тот злополучный день убили 107 демонстрантов, в том числе 12 детей, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Число жертв будет расти из-за того, что поступают сообщения о большом числе раненых.

Для обуздания протестов хунта использует даже авиацию.

29 марта истребители ВВС республики нанесли удары по поселениям народности каренов на границе с Таиландом. Из района Папун под страхом смерти сбежали 10 000 человек. Руководство военной группировки «Каренский национальный союз» готовиться к большой войне.

Основным драйвером конфликтности в Мьянме выступает Китай, реализующий свои геоэкономические интересы в данной части Юго-Восточной Азии. Пекин — поставщик номер один оружия в страну, и в руководстве хунты присутствуют чиновники, тесно связанные с китайской стороной.

Министр иностранных дел Вуна Маунг Лвин, министр международного сотрудничества Ко Ко Хлайнг, министр электрификации и энергетики Аун Тан Оо – имеют тесные привязки к политическим и бизнес-элитам китайской провинции Юньнань.

Однако в глазах населения они не хотят выглядеть «китайскими марионетками», и наняли израильско-канадского лоббиста Ари Бен-Менаше для продвижения тезиса о том, что «хунта хочет вести диалог с США и странами Запада». Пока, правда, это никак не выходит, поскольку в игре плотно замешаны россияне, для которых ситуация в Мьянме несет весомые имиджевые и идеологические потери.

В день массового кровопролития 27 марта единственным иностранным гостем, посетившим парад бесславия и бесчестия мьянманских военных в Нейпьидо, был заместитель Шойгу, генерал-полковник Александр Фомин. Именно его местный диктатор Мин Аун Хлайн назвал «верным другом», а Россию стратегическим партнером. Еще бы, без российского оружия, а именно танков Т-72, БРДМ, самолетов МиГ-29, Як-130, вертолетов Ми-24, Ми-35, Ми-17, а также легких стрелковых вооружений, хунта долго бы не продержалась. К слову, Фомин – функционер «Росвооружения» и хорошо знаком со всеми поставками.

Важно подчеркнуть вынужденный характер визита Фомина, ведь в МИД РФ отговаривали военных от участия в данной затее, чтобы не высвечивать масштабность российской вины в кровопролитии. Однако в 2020 году мьянманские военные посетили ковидный путинский парад, и в Кремле дали слово расплатиться за данную акцию тщеславия, и «отвертеться» было «не по понятиям».

Казус связей путинского режима с кровавой мьянманской хунтой разрушает до основания всю российскую официальную идеологию. Убийства сотен своих граждан и аресты тысяч несогласных, желающих отстоять свои гражданские права – это ли не нацизм? Факельные марши бирманских военных – это ли не фашизм? Хунту Пиночета СССР осуждал, а команда Путина наоборот, поддерживает мьянманских головорезов, называя «невполне хунтой». Это удар ниже пояса всем пропагандистам из ГРУ, которые трезвонят о мифической украинской «хунте» после бегства Януковича в Ростов. Но на тему мьянманской мясорубки «доблестные» российские военкоры-правдорубы молчат, как партизаны.

Меж тем на улицах городов Мьянмы распространяются листовки с перечеркнутыми портретами диктатора Хлайна, председателя КНР Си Цзиньпина, а также Путина, сопровожденные надписью: «Мы не хотим диктатуры!».

Россия становится наиболее ненавистной страной для населения данной азиатской республики, т.к. несет прямую ответственность за резню гражданского населения и провоцирование полноценной войны.

И снова «победа» путинизма на лицо.

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