Бизнесмена, на машину которого напали каратели, осудили на 10 лет колонии 2 5.03.2021, 12:38

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Александр Троцкий

Лукашисты ответят за очередное преступление против белорусского гражданина.

45-летнему бизнесмену Александру Троцкому сегодня вынесли обвинительный приговор, сообщает tut.by.

Во время протестов в августе прошлого года его Skoda Kodiaq остановили «люди с оружием, в балаклавах, темной одежде», они потребовали выйти и открыть багажник. По словам водителя, он опасался за свою жизнь и это не сделал, в ответ на мужчину наставили оружие. Троцкий испугался и тронулся с места, пытаясь уехать. В этот момент на капоте у него оказался сотрудник ГАИ. Сегодня Минский городской суд приговорил водителя к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Напомним, дело в Минском городском суде рассматривал судья Сергей Хрипач. Сторону обвинения представлял гособвинитель Антон Тюменцев, сторону защиты — адвокат Евгений Маслов.

Обвиняемый вину не признал и просил его оправдать.

Во время прений прокурор сообщил, что «вина Троцкого доказана», и запросил для него наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием срока в колонии усиленного режима.

В свою очередь защитник обвиняемого сделал акцент на существенных противоречиях в показаниях потерпевшего и свидетелей, которые они давали во время предварительного следствия, отметил, их слова расходятся с данными, которые зафиксировали камеры видеонаблюдения. Адвокат считает, что доказательств вины его подзащитного нет, а потому попросил оправдать его.

Сегодня Минский городской суд вынес вердикт: Александра Троцкого признали виновным по всем предъявленным статьям и приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Кроме того, он должен выплатить «пострадавшему» инспектору ГАИ 10 тысяч рублей компенсации.

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