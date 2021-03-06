Глава Госдепа США провел переговоры с Пашиняном 6.03.2021, 8:27

Обсуждался политический кризис в Армении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, заверив его в поддержке «демократических процессов в стране», сообщает nv.ua.

«Секретарь подчеркнул важность уважения к верховенству закона и демократическим институтам и выразил неизменную поддержку развитию демократических процессов и институтов в Армении», — сообщили в Госдепе.

Блинкен также позитивно оценил достижение «политического урегулирования в Нагорном Карабахе».

Что происходит в Армении

25 февраля Генеральный штаб вооруженных сил Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

Поводом стало увольнение первого заместителя начальника Генштаба. По мнению военных, Пашинян и правительство Армении «не в состоянии принимать адекватные решения».

Пашинян расценил случившееся как попытку военного переворота и потребовал уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна и его первого заместителя Тиграна Хачатряна.

Президент Армении Армен Саркисян решил не увольнять начальника Генштаба по требованию премьера Никола Пашиняна.

Однако вскоре Пашинян назвал «эмоциональным» свое заявление о военном перевороте в Армении.

Требование об отставке Пашиняна было обнародовано на фоне массовых протестов в стране, связанных с фактическим поражением Армении в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

2 марта Пашинян заявил, что в 2021 году в стране могут пройти досрочные выборы в парламент, благодаря которым удастся решить политический кризис.

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