США перебрасывают на Аляску дополнительные силы для сдерживания России

США перебрасывают на Аляску дополнительные силы для сдерживания России3
- 6.03.2021, 9:53
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Задействованы истребители новейшего поколения.
США наращивает силы для сдерживания России на Аляске. На авиабазу Эйлсон переброшены еще три новейших многоцелевых истребителя пятого поколения F-35A Lightning II. Об этом сообщает пресс-служба военно-воздушных сил Штатов (перевод — ghall.com.ua).
Как отметили в оборонном ведомстве США, общие число истребителей F-35A Lightning II на базе составило 23 единицы. По словам представителей ВВС Соединенных Штатов, в задачи многоцелевых F-35A входит подавление систем ПВО противника и проведение наступательных операций.
Добавим, что авиабаза Эйлсон в Аляске находится примерно в тысяче километров от границы России на Дальнем Востоке. ВВС США регулярно перехватывают российские стратегические бомбардировщики Ту-95 и дальние противолодочные самолеты Ту-142, которые осуществляют полеты вблизи американских границ.