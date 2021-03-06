Новые санкции Запада уравняют Россию с Ираном 7 6.03.2021, 10:44

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Страну могут автоматически отключить от SWIFT.

Новый раунд санкций против России, введенный США и ЕС, вызывает разную реакцию и провоцирует иногда диаметрально противоположные оценки с точки зрения эффективности и мотивации, пишет «ДС».

Синхронные и обширные

Здесь, прежде всего, стоит отметить три факта. Первый – эти санкции введены обеими сторонами только и исключительно по кейсу Алексея Навального как реакция на отравление и дальнейшие репрессии против лидера российской оппозиции, очередное подавление очередных (довольно массовых) уличных протестов. Второй факт – впервые за четыре года (как минимум) наличествует синхронность введения санкций между Вашингтоном и Брюсселем. И третий – эти пакеты разные, и если в США их называют «только началом», то для ЕС, по крайней мере, на данный момент, это очевидный предел. Учитывая, что продолжение Джо Байденом политики Дональда Трампа в отношении «Северного Потока-2», с горстью более мягких формулировок – и так вызвало кризис в ранее сплоченном движении «друзей Путина» на Континенте.

Кроме того, похоже, что к этим пакетам, возможно, в разной степени, присоединятся и Великобритания с Швейцарией (во втором случае американский список затрагивает швейцарско-германские Chimconnect GmbH и Chimconnect AG).

Обычно Швейцария и Великобритания в этих вопросах следуют в американском фарватере. Более того, Лондон даже изгнал щедрого Романа Абрамовича, принудив его искать покровительства в Израиле, где он тут же сделался глубоко религиозным меценатом. Швейцария, в свое время оставшаяся глухой к расследованиям, проведенным организацией Навального (ФБК) в отношении прокурорского клана Чаек, в то же время оперативно действовала в случаях с решениями по «Газпрому», а с недавних пор и по «Северному Потоку-2».

Так, 17 января крупнейшая швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG отказалась от участия в проекте «Северный поток-2» чтобы не попасть под новые санкции США. Предполагалось, что обеспечиваемая Zurich Insurance страховка должна покрывать строительство газопровода. Эта компания вышла из российского проекта вслед за двумя другими европейскими компаниями – норвежским сертификатором DNV GL и датским консультантом Ramboll.

Впереди паровоза швейцарцы не бегут, но общему тренду не противятся. Что касается Великобритании, то как раз в нынешних США (и, кстати говоря, не в Украине, которой британцы в рамках новых, «постевропейских» соглашений отгрузили значительно больше прогнозированного) от нее ожидают более решительных действий. Просто потому, что вряд ли где-то накоплено больше российских денег – исключая ряд офшоров – нежели в Лондоне и его окрестностях.

В свою очередь, в списке персональных санкций США как бы догоняют ЕС – напомним, что Евросоюз (по факту ранее, формально – синхронно) ввел санкции в отношении должностных лиц из России. Под эти санкции подпали директор ФСИН Александр Калашников, председатель СКР Александр Бастрыкин, генпрокурор России Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов. Фигурантам списка запрещен въезд в ЕС, а их имущество и счета на территории ЕС, если таковые имеются, будут заморожены. Насчет трех последних известно, что активы и/или родственники, проживающие в европейских странах, у них имеются. Другое дело – степень юрисдикции ЕС, так как в Черногории или вновь-таки Великобритании эти решения автоматически не внедрятся.

Американский список – шире, поскольку он включает предыдущий европейский пакет в деле Навального. Так, в него входит директор ФСБ Александр Бортников (похоже, в качестве контакта выживет в итоге лишь глава СВР Нарышкин). США небезосновательно обвиняют Бортникова в политическом преследовании противников российской власти, называя «ключевым силовиком». Что функционально верно, однако политически этой системой руководит Николай Патрушев (он входит в так называемый «кремлевский» список санкций США с 2018 года, но насколько функционален «список Трампа» – неясно). Сама ФСБ пребывает под санкциями с 2016 года по подозрению в хакерских атаках и вмешательстве в американские выборы. В общем, примерно на положении иранского КСИР, но еще далеко от нюрнбергского определения Гестапо или СС. В совместном расследовании ФБК, Bellingcat и The Insider при участии CNN и Der Spiegel говорилось о предполагаемом отравлении Навального группой сотрудников ФСБ.

Далее в списке – первый замглавы администрации президента, фигурант и санкций ЕС Сергей Кириенко. Минфин США называет его «куратором внутренней политики» президента Владимира Путина. Также это генпрокурор Игорь Краснов – Генпрокуратура поддержала требование ФСИН о замене условного срока Алексея Навального на реальный. О Краснове известно, что он получил должность за отказ от дальнейшего расследования убийства Бориса Немцова. По «техническому профилю» попал в список и глава ФСИН Александр Калашников. ФСИН обвинила Навального в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции, когда он находился в Германии на лечении. Позже по требованию ФСИН оппозиционера арестовали и заменили условный срок по фиктивному делу «Ив Роше» на реальный.

Записан в кондуит и заместитель Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. Власти США заявляют, что был назначен в рабочую группу в администрации президента, роль которой заключалась в противодействии влиянию Алексея Навального в российском обществе, в том числе дискредитации оппозиционера. В прошлом Ярин известен выполнением иных брутальных заданий руководства по подавлению оппозиции – причем любой. Непосредственно по «химии» и «технологиям» включены в список два заместителя министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов. Как говорится в заявлении Минфина, они отвечают за контроль над вооружениями и исследовательскую деятельность, которая включает в себя надзор и развитие научно-технического потенциала Минобороны России.

Денег больше не дадут

Также под американские санкции подпали три государственные организации, вовлеченные в разные формы гибридной войны против цивилизованных стран в целом, и США в частности (под более ранние европейские – только третья из списка). Это 27-й научный центр Минобороны (27-й ЦНИИ; занимается, в частности, вопросами применения информационных технологий военного и двойного назначения); 33-й центральный НИИ Минобороны (33-й ЦНИИ; ведущая научно-исследовательская организация в области радиационной, химической и биологической защиты). А также, печально известный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ; головной разработчик всех технологий уничтожения отравляющих веществ, используемых на российских объектах по уничтожению химоружия; СМИ писали, что в филиале этого НИИ в Шиханах разрабатывался яд «Новичок»). Косвенно и в проекции под санкции попадают все ныне, ранее или в будущем причастные к этим организациям, а также их родственники, знакомые, и так далее, и тому подобное.

Также, что более интересно, в американском списке значится ряд компаний в сфере фармакологии и химической промышленности, кроме упоминавшихся швейцарцев (по прописке или по сути), это российские и германские юридические лица: «Фемтеко», «Интерлаб», «ЛабИнвест», ООО «АНАЛИТ», ООО «Интертех», «Регионснаб», Chimmed Group, Pharmkontract GmbH, Pharmcontract GC, Rau Farm, Riol-Chemie.

Важно, что санкции по кибератакам (а там и другие акции анонсированы) и полноценная активизация возможностей закона CAATSA идут другим пакетом. В Европе, тем временем, готовят общественное мнение – в частности, об этом свидетельствует заявление многострадального Борреля о российской кампании дезинформации против западных вакцин.

Наконец, американцы ввели (расширили и продолжили) институциональные и секторальные санкции. Так, поставлена точка в коммерческом сотрудничестве в космической сфере. В то же время, США вносят Россию в список стран, которым полностью отказывают в экспорте оборонных технологий и прекращают оказание любой помощи РФ, за исключением срочной гуманитарной.

Но это мелочи по сравнению с прочим. В частности, США вводят запрет на предоставление России кредитов американскими правительственными финансовыми организациями, в том числе экспортно-импортным банком. Это очень серьезно, потому что влияет на весь спектр финансовой и торговой деятельности, ведь это гарантийный банк. Последняя возможная мера в этом треке – запрет на приобретение любых ценных бумаг, в том числе и коммерческими организациями, и, выходит – уже сейчас теми, которые используют федеральные средства.

Последняя возможная мера в этом треке – только признание страной-спонсором терроризма, а для этого и SWIFT можно не отключать, потому что это автоматически происходит. По-видимому, именно для этого и раскручивают дело против «путинского повара» и кормильца «фабрики троллей» Евгения Пригожина и вопросы по линии ОЗХО.

Теперь посмотрим на политическую сторону вопроса. Когда у нас каждый раз стонут о недостаточности санкций – это можно понять, но объективно ситуация выглядит иначе.

Так, газовое эмбарго ударит по интересам Европы и отчасти Китая, но не США. А ведь необходимо, чтобы нельзя было манипулировать разночтениями (вспомним, например, еще недавние поездки Пригожина в Швейцарию, Монако, Германию). Европейцев к этим мерам необходимо постоянно подталкивать, а ведь сегодня из-за Германии, частично Франции, и по своим узким мотивам, Венгрии и Польши, Еврокомиссия все чаще выглядит столь же беспомощно, как Совбез ООН. Поэтому для каждого шага вперед требуется американское давление (у Великобритании эта возможность ныне отсутствует).

Да, Дональд Трамп действовал «без Европы», иногда эффективно, но этот соблазн заводит далеко, позволяя врагу играть на противоречиях. Да и откат по Дерипаске и его фирме, явно имеющий коррупционный окрас, произвел печальное впечатление (впрочем, теперь возможность возобновить «стальные» санкции у США имеется). Технически непросто понять, как ввести газовое эмбарго – ведь, в первую очередь от него пострадает Украина, как с реверсом, так и без. Отсюда, если такая возможность и появится, то это нам в первую очередь необходимо будет к ней быть готовыми, а пока что никто не готов (кроме Польши, стран Балтии, возможно, некоторых приморских стран ЕС).

Нефтяное эмбарго – попроще для Запада, но и его введение вызовет кратскосрочный взрывной рост цены и будет осуществлено, в первую очередь, в интересах стран Персидского Залива, и лишь во вторую – США. В какой-то степени обе такие потенциальные меры сильнее привяжут РФ к Китаю, хотя тот неформально следует, в частности, финансовым и портовым санкциям и не числит Россию среди приоритетов, по самым разным причинам.

Наконец, SWIFT и запрет на взаимные вложения в облигации внешнего займа. Здесь надо уточнить, что эти две разные меры для США подъемны, но в правление этой системы входят не только представители западных стран.

Такие шаги уравняли бы РФ с Ираном и понятно, что западные европейцы будут отчаянно сопротивляться – эти режимы изгоев отмывают деньги в Европе, а не в США. Поэтому Вашингтон ищет корректную линию, как не развалить еще и ЕС с НАТО, но, вместе с тем, продолжать наращивать давление.

Украинская перспектива

Задача, которую пытается решить американское и лояльные ему правительства – нетривиальная: ведь параллельно надо усиливать и Украину, подавляя в ней организованную преступность, которая дискредитирует западные усилия.

В плане личных санкций, с некоторыми висящими исключениями (это Костин, Греф, Шувалов, группа «Альфа», все тот же недобитый Дерипаска), это, пожалуй, и все – только Путин, Медведев и Мишустин и остались, а это «костяк» такой.

Ошибку американцы делают лишь одну – это расчет на субъектность «системных либералов», бухгалтеров мафии, мол, они что-то там могут, или тот же Абрамович, Потанин с Евтушенковым – мол, «олигархи» старой волны, чуть ли не пострадавшие. Может и Шойгу, опора ельцинизма в дни октябрьского путча – пострадавший? Увы, это крайне трусливые люди с преступной психологией, но они кормят специалистов по PR и разные благотворительные фонды, распихивают «барашков в бумажке» по всему Западу, чтобы морочить голову тамошнему истеблишменту.

Впрочем, по всему видно, что, по крайней мере в Вашингтоне готовится комплексная многолетняя стратегия в отношении РФ, частью которой может стать изменение статуса Украины в отношениях с Америкой, что закрыло бы вопрос безопасности раз и навсегда (кстати, это и более экономное решение). Прочие же санкции и помощь продолжат расширяться в ответ на новые бесчинства РФ. По моему мнению, долговые, стальные (и другие секторальные сырьевые) и финансовые санкции вполне способны сыграть роль перелома – они сильно ударяют по курсу рубля и рабочим местам, потому что единственную ценность в резервах ЦБ РФ составляют западные ценные бумаги, а рабочих мест больше всего имеется вовсе не в нефтегазовом секторе.

Кроме того, создание отдельного политического блока (НАТО – военный, ЕС – экономический), куда не войдут страны, измазанные в российской уголовщине и терроризме – лига демократий – годное предложение. Важно видеть, что задача окружения России – сегодня практически решена. А хозяйственные процессы в этой бывшей советской республике, превратившийся в ядерный Габон, приобретают необратимый характер, как в конце 80-х. Поэтому любые пакеты санкций против РФ сегодня на пользу – а еще учтем увеличение военной помощи Украине. Так что в украинском случае уместен осторожный оптимизм. И – дальнейшая собственная модернизация с наступательными на российском направлении инициативами, которые в нынешней Америке (как показали кейсы Дубинского и Медведчука) встречают быструю и партнерскую реакцию.

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