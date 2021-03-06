Суд Литвы запретил «Беларуськалию» расширять терминал в Клайпедском порту
- 6.03.2021, 18:56
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Суд заявил об угрозе национальной безопасности.
Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) отклонил жалобу терминала Biriu kroviniu terminalas (BKT), осуществляющего перевалку минеральных удобрений белорусского производителя "Беларуськалий", на отказ литовского правительства в проекте расширения в Клайпедском морском порту, передает «Радыё Свабода».
«Коллегия судей, посчитав доводы апелляционной жалобы необоснованными, отклонила ее и оставила решение суда первой инстанции без изменений», - цитирует решение «Интерфакс».
Таким образом, суд положил конец в длившемся полгода споре компании с властями Литвы, которые считают Birių krovini terminalas компанией, не отвечающей интересам национальной безопасности. Предыдущая инстанция, Вильнюсский окружной административный суд, вынес решение в декабре 2020 года.
Беларуськалий владеет 30% долей Biri in krovini terminalas в Клайпедском порту. 70% принадлежит литовскому бизнесмену Игорю Удавицкому. Он также владеет 100% соседнего терминала в Клайпедском порту Nemuno terminalas.
«Беларуськалий» пока не включен в санкционный список Евросоюза.