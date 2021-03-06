Медики назвали четыре суперпродукта для здоровья почек
- 6.03.2021, 21:09
Они богаты большим количеством антиоксидантов, минералов и витаминов.
Сайт moirebenok.ua рассказывает, какие продукты помогут укрепить здоровье почек.
Почки являются одним из жизненно важных органов. Они отвечают за фильтрацию воды, соли в крови и производство мочи, выводят из организма лишнюю жидкость и сохраняют питательные вещества. Также благодаря ферменту ренину почки участвуют в регуляции артериального давления.
Сохранить и улучшить состояние почек поможет специальный режим питания. Диета должна включать баланс белков, витаминов и калорий. Для этого врачи рекомендуют употреблять такие суперпродукты.
Вода
Вода необходима нашему организму для транспортировки токсинов в кровь. Затем почки используют воду, чтобы вывести эти токсины через мочеиспускание. Именно поэтому для поддержания работы органов очень важно соблюдать водный баланс. Пейте не менее 2 литров воды в день и употребляйте меньше соли.
Рыба
Речь идет о морских продуктах с большим количество жирных кислот Омега-3. Это важнейшие питательные вещества, которые мы можем получить только из пищи. Они способствуют снижению артериального давления, а это важно для нормальной работы почек. Также жирные кислоты можно употреблять в качестве специальных добавок, но перед этим следует проконсультироваться с врачом. Переизбыток вещества может негативно сказаться на здоровье.
Яблоки
Это один из главных источников пектина и клетчатки. Они помогают уменьшит уровень глюкозы и холестерина в организме. Кроме того, кожура яблока богата антиоксидантами, которые необходимы для работы мозга.
Клюква
Ягода не просто защищает от инфекций и полезна при простудах. Она благотворно воздействует на работу почек. Витамины и микроэлементы в почках предотвращают проникновение вредных бактерий, тем самым защищая мочевой пузырь.
От каких продуктов стоит отказаться
Мясо, птица, овсяная каша, фасоль, чечевица, молочка, орехи и консервы, а также холодный чай — все они обогащают наш организм фосфором, который отвечает за нормализацию здоровья костей и зубов. Однако для людей с хроническими заболеваниями почек этот элемент опасен.
Дело в том, что почки выводят избыток фосфора из организма. При патологии эта функция нарушается и приводит к гиперфосфатемии. Поэтому врачи советуют отдавать предпочтение продуктам с низким содержанием элемента. Среди таких: хлеб, рис, кукуруза и т.д.