Медики назвали четыре суперпродукта для здоровья почек 6.03.2021, 21:09

Они богаты большим количеством антиоксидантов, минералов и витаминов.

Сайт moirebenok.ua рассказывает, какие продукты помогут укрепить здоровье почек.

Почки являются одним из жизненно важных органов. Они отвечают за фильтрацию воды, соли в крови и производство мочи, выводят из организма лишнюю жидкость и сохраняют питательные вещества. Также благодаря ферменту ренину почки участвуют в регуляции артериального давления.

Сохранить и улучшить состояние почек поможет специальный режим питания. Диета должна включать баланс белков, витаминов и калорий. Для этого врачи рекомендуют употреблять такие суперпродукты.

Вода

Вода необходима нашему организму для транспортировки токсинов в кровь. Затем почки используют воду, чтобы вывести эти токсины через мочеиспускание. Именно поэтому для поддержания работы органов очень важно соблюдать водный баланс. Пейте не менее 2 литров воды в день и употребляйте меньше соли.

Рыба

Речь идет о морских продуктах с большим количество жирных кислот Омега-3. Это важнейшие питательные вещества, которые мы можем получить только из пищи. Они способствуют снижению артериального давления, а это важно для нормальной работы почек. Также жирные кислоты можно употреблять в качестве специальных добавок, но перед этим следует проконсультироваться с врачом. Переизбыток вещества может негативно сказаться на здоровье.

Яблоки

Это один из главных источников пектина и клетчатки. Они помогают уменьшит уровень глюкозы и холестерина в организме. Кроме того, кожура яблока богата антиоксидантами, которые необходимы для работы мозга.

Клюква

Ягода не просто защищает от инфекций и полезна при простудах. Она благотворно воздействует на работу почек. Витамины и микроэлементы в почках предотвращают проникновение вредных бактерий, тем самым защищая мочевой пузырь.

От каких продуктов стоит отказаться

Мясо, птица, овсяная каша, фасоль, чечевица, молочка, орехи и консервы, а также холодный чай — все они обогащают наш организм фосфором, который отвечает за нормализацию здоровья костей и зубов. Однако для людей с хроническими заболеваниями почек этот элемент опасен.

Дело в том, что почки выводят избыток фосфора из организма. При патологии эта функция нарушается и приводит к гиперфосфатемии. Поэтому врачи советуют отдавать предпочтение продуктам с низким содержанием элемента. Среди таких: хлеб, рис, кукуруза и т.д.