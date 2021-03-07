Папа Римский выступил в бывшей «столице» боевиков ИГ 7.03.2021, 11:39

Фото: Reuters

Понтифик обратился к верующим на площади, где еще видны следы разрушений.

Папа Римский Франциск, который совершает первый в истории визит главы Римско-католической церкви в Ирак, в воскресенье, 7 марта, прибыл в город Мосул на севере страны.

Об этом сообщает Sky News в Twitter.

Папа выступил перед верующими на площади. Возле него видно развалин нескольких церквей, которые были уничтожены или серьезно повреждены в боях за город.

К вечеру 7 марта Папа отслужит мессу на стадионе в городе Эрбиль.

BREAKING: Pope Francis has arrived in Mosul on his tour of Iraq, a former stronghold of terror group Islamic State.@Stone_SkyNews has the latest.



Read more: https://t.co/PXo8bx85RH pic.twitter.com/xztnfX0cgJ — Sky News (@SkyNews) March 7, 2021

Город Мосул — это крупный город, который находился под контролем боевиков террористической организации Исламское государство. Именно в Мосуле бывший глава ИГ, убитый впоследствии в результате спецоперации США, Абу-Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил так называемый «халифат». Мосул был освобождён иракской армией при поддержке международной коалиции в 2017 году.

Папа Римский прибыл с историческим четырехдневным визитом в Ирак 5 марта. В программе его пребывания — встречи с представителями руководства страны и духовенства.

Это первый визит в Ирак главы католической церкви и первая поездка понтифика за границу с начала пандемии COVID-19.

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