закрыть
7 марта 2021, воскресенье, 11:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Папа Римский выступил в бывшей «столице» боевиков ИГ

  • 7.03.2021, 11:39
Папа Римский выступил в бывшей «столице» боевиков ИГ
Фото: Reuters

Понтифик обратился к верующим на площади, где еще видны следы разрушений.

Папа Римский Франциск, который совершает первый в истории визит главы Римско-католической церкви в Ирак, в воскресенье, 7 марта, прибыл в город Мосул на севере страны.

Об этом сообщает Sky News в Twitter.

Папа выступил перед верующими на площади. Возле него видно развалин нескольких церквей, которые были уничтожены или серьезно повреждены в боях за город.

К вечеру 7 марта Папа отслужит мессу на стадионе в городе Эрбиль.

Город Мосул — это крупный город, который находился под контролем боевиков террористической организации Исламское государство. Именно в Мосуле бывший глава ИГ, убитый впоследствии в результате спецоперации США, Абу-Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил так называемый «халифат». Мосул был освобождён иракской армией при поддержке международной коалиции в 2017 году.

Папа Римский прибыл с историческим четырехдневным визитом в Ирак 5 марта. В программе его пребывания — встречи с представителями руководства страны и духовенства.

Это первый визит в Ирак главы католической церкви и первая поездка понтифика за границу с начала пандемии COVID-19.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў