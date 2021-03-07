СМИ: США окружают Китай новым «ракетным валом» 2 7.03.2021, 13:54

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Индо-Тихоокеанское военное командование увеличит расходы вдвое.

США будут усиливать свой потенциал конвенциального сдерживания Китая, создав сеть позиций высокоточных ракет вдоль так называемой «первой цепочки островов» в Западной части Тихого океана в непосредственной близости от КНР.

Как удалось выяснить журналу Nikkei Asia (перевод — inosmi.ru), эта обширная программа вместит в себя основную часть расходов в объеме 27,4 миллиарда долларов на шесть последующих лет, которые должны быть утверждены для Индо-Тихоокеанского театра военных действий (ТВД).

Данная программа составляет из себя центральную часть т.н. «Тихоокеанской инициативы сдерживания», которую Индо-Тихоокеанское военное командование США направило в Конгресс для рассмотрения. Nikkei Asia удалось познакомиться с ее основным содержанием.

«Самой большой опасностью для будущего Соединенных Штатов по-прежнему является ослабление наших обычных средств сдерживания», — говорится в документе. «Без наличия у нас эффективных и надежных конвенциальных средств сдерживания Китай будет проявлять решимость предпринимать агрессивные действия в Индо-Тихоокеанском регионе и мире по нанесению ущерба интересам США. По мере того, как военный баланс в Индо-Тихоокеанского регионе становится все более неблагоприятным для США, в нем для Америки накапливаются дополнительные риски, которые могут побудить наших противников в одностороннем порядке попытаться изменить статус-кво»

В частности, «Инициатива» призывает к «развертыванию «Интегрированных объединенных сил» с сетями высокоточных ракетных ударных позиций к западу от линии перемены даты (примерно меридиан 180 градуса) вдоль первой цепочки островов, интегрированной системы ПРО во второй цепочке и распределенной системы размещения сил, которая обеспечит способность сохранять стабильность и, при необходимости, вести боевые действия в течение длительных периодов времени.

Первая цепь островов состоит из Тайваня, Окинавы и Филиппин, которые Китай рассматривает как первую линию своей обороны. Стратегия Пекина по «недопущению доступа или захвата своих территорий» направлена на вытеснение американских войск из Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей в пределах первой цепочки островов.

Китай также стремится не допустить приближения американских войск ко «второй цепи островов» в западной части Тихого океана, которая тянется от юго-востока Японии до Гуама и южнее до Индонезии.

Индо-Тихоокеанское военное командование США в марте представило в Конгресс план военных расходов в регионе на период с 2022 финансового года (начинается в октябре 2021 и заканчивается в сентябре 2022 года) по 2027 год.

На 2022 финансовый год Командование запросило 4,7 миллиарда долларов, что более чем вдвое превышает 2,2 миллиарда долларов, предназначавшихся для региона в 2021 финансовом году, и близко к примерно 5 миллиардам долларов, которые Вашингтон ежегодно тратит на свои программы, связанные с Россией.

Общая сумма предполагаемых расходов за шесть лет в размере 27,4 млрд долларов США на 36% превышает эти расходы, планировавшиеся по состоянию на 2020 финансовый год, что отражает растущую тревогу по поводу активности Китая вокруг Тайваня, а также Восточного-Китайского и Южно-Китайского морей.

В своем выступлении 4 марта в вашингтонском «мозговом центре» — Американском институте предпринимательства (American Enterprise Institute — независимый негосударственный исследовательский институт консервативного толка, финансируется такими компаниями как Microsoft, Motorola, American Express, ExxonMobil, Chevron, AT&T и другими — прим. ред.) адмирал Филип Дэвидсон, командующий Индо-Тихоокеанским военным командованием США, заявил, что последующие шесть лет вызывают серьезные опасения в том, Китай может попытаться изменить статус-кво в регионе, например, по проблеме Тайваня.

Он сказал, что существует «фундаментальное понимание того, что период с настоящего момента до 2026 года, и вообще, следующее десятилетие — это тот временной горизонт, в котором Китай может достичь превосходства над нами в своих возможностях, и когда Пекин мог бы попытаться силовым способом изменить статус-кво в регионе». «И я бы сказал, что изменение этого статуса-кво может оказаться постоянным», — добавил Дэвидсон.

Согласно документу, план построен так, чтобы «сосредоточить ресурсы на жизненно важных аспектах военного сдерживания Китая». «Требования, изложенные в этом документе, специально разработаны так, чтобы убедить потенциальных его противников в том, что любые скоропалительные военные действия будут слишком дорогостоящими и могут потерпеть неудачу по сравнению с тем, чтобы подготовить надежную боевую мощь именно на время кризиса», — говорится в нем.

Вслед за предложениями Индо-Тихоокеанского военного командования последуют обсуждения с американскими законодателями и странами, которые будут участвовать в их реализации. В прошлом Китай возражал против попыток США разместить «противоракетные щиты» в странах-союзниках, особенно в Южной Корее.

Согласно «Белой книге» — официальному докладу Японского правительства по вопросам обороны, в Индо-Тихоокеанском регионе в настоящее время размещено около 132000 американских военнослужащих.

В «Тихоокеанской инициативе сдерживания» в качестве центрального элемента предусмотрены «высоконадежные и высокоточные ударные ракетные позиции вдоль первой цепи островов». Это подразумевает широкое использование батарей наземного базирования с обычными ракетами, поскольку военные исключают возможность использования ядерных боеголовок на таких ракетах малой и средней дальности.

США долгое время строили свою стратегию в отношении Китая с опорой прежде всего на свои военно-морские и военно-воздушные силы. Во время кризиса в Тайваньском проливе 1996 года США направили туда свои авианосцы, чтобы продемонстрировать свою подавляющую военную мощь в качестве сдерживающего фактора.

Китай теперь обладает разнообразным ракетным арсеналом, нацеленным на то, чтобы заблокировать военное продвижение США во второй цепи островов. Это сделало стратегию США, опирающуюся на ВМС и ВВС, менее эффективной.

Китай обладает значительным ракетным потенциалом наземного базирования средней дальности. В то время как Китай имеет здесь 1250 таких ракет, по утверждениям Пентагона, у США их здесь нет совсем.

Этот разрыв произошел из-за Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который запретил развертывание ракет наземного базирования с дальностью от 500 км до 5 500 км. Срок действия этого договора истек в 2019 году.

«Договор о РСМД невыгодно ограничивал Соединенные Штаты», — сказал Nikkei в письменном интервью сенатор Джим Риш, высокопоставленный член сенатского комитета по международным отношениям от республиканской партии.

По словам Риша, размещение ракет средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе «является важной и все более настоятельной темой обсуждения для Соединенных Штатов и Японии».

Сеть ракет, противостоящих Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе, «была бы плюсом для Японии», — сказал высокопоставленный японский правительственный чиновник. Он же заявил, что Токио пока конкретно не обсуждал этот вопрос с Вашингтоном.

Американские сухопутные, морские и военно-воздушные силы размещены в Японии в соответствии с двусторонним договором безопасности двух стран, который обязывает Вашингтон защищать Японию в случае нападения. В настоящее время в Японии находится крупнейший контингенте американских войск за рубежом, насчитывающий около 55000 американских военнослужащих.

Американские силы в Японии в настоящее время не имеют ракет, которые могли бы достичь Китая. Министерство обороны Японии наращивает свой собственный ракетный потенциал большой дальности на южных островах Нансей, включая Окинаву.

Но размещение американских ракет на японской территории будет сопряжено с трудностями, поскольку такой шаг повлияет на разделение ролей между американскими вооруженными силами и силами самообороны Японии. Токио и Вашингтону необходимо будет обсудить детали предлагаемого развертывания ракет, включая места их базирования и дальность действия.

Возможность такого обсуждения, вероятно, появится в ходе переговоров о расходах на содержание американских войск принимающей стороной — Японией — на 2022 финансовый год и далее. Размещение ракет «может быть обсуждено, поскольку мы говорим о развитии японо-американского военного союза», — сказал высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Японии.

Решение Японии разместить у себя американские ракеты наверняка сильно разозлит Китай, усложнив отношения между двумя экономически взаимосвязанными соседями. Кроме того, Токио, вероятно, столкнется с местной оппозицией вокруг потенциальных мест развертывания ракет, в том числе на Окинаве, где сосредоточено около 70% американских сил в стране.

Также могут возникнуть проблемы и с бюджетом. «Вашингтон может попросить нас взять на себя техническое обслуживание и другие расходы, связанные с размещенными в Японии новых ракет», — сказал представитель японского министерства обороны.

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