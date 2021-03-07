De Volkskrant : Хакеры из РФ взломали сервер лекарственного регулятора ЕС 1 7.03.2021, 14:11

Именно это агентство рассматривает заявки на сертификацию вакцин от COVID-19.

За кибератаками на Европейское агентство лекарственных средств (EMA), совершенными в прошлом году, стоят хакеры из России и Китая, утверждает нидерландское издание De Volkskrant со ссылкой на неназванных информаторов, знакомых с ходом расследования, сообщает "Радио Свобода".

Именно это агентство, в частности, рассматривает заявки на сертификацию в странах ЕС вакцин от коронавирусной инфекции, в том числе и российской "Спутник V". Российская заявка сейчас в стадии рассмотрения.

По информации De Volkskrant, российские хакеры осенью 2020 года разослали ряду сотрудников EMA электронные письма, открытие которых привело к установке вредоносных программ. Таким образом они получили доступ к внутренним сетям агентства, – пишет "Немецкая волна". Среди предметов, интересовавших хакеров, были стратегии вакцинации в странах Европы. Утверждается также, что хакеры украли часть документов, касающихся производителей вакцин – германской компании BioNTech и американской Pfizer. Именно их вакцина первой была зарегистрирована в ЕС – в декабре 2020 года. Позднее некоторые из них появились в русскоязычном сегменте интернета, причем представители EMA утверждают, что опубликованные данные были изменены, возможно, с целью дезинформации.

Хакеры из Китая, как пишет издание, получили доступ к внутренним сетям EMA еще раньше, весной 2020 года. Официально представители агентства не комментировали публикацию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».