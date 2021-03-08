Украина преподнесла контрабандистам Лукашенко и Воробью неожиданный сюрприз 4 8.03.2021, 12:37

3,750

Николай Воробей

Фото: tut.by

Контрабандные планы белорусской властной группировки оказались на грани полного краха.

Лукашенко не заботят рабочие места для белорусов. У него и его «бизнесмена» Николая Воробья абсолютно конкретная цель – получить контроль над «трубой» и точкой налива ДТ в ж.д. цистерны «Гомель-3». Это открывает возможность беспрепятственно осуществлять контрабанду до 8 млн. тонн нефтепродуктов в Украину, пишет Telegram-канал «Минская Семибоярщина».

Напомним, чтобы перекрыть белорусские контрабандные потоки нефтепродуктов, Россия ввела (межправительственным протоколом) обязательное декларирование всех нефтепродуктов, поставляемых на территорию РБ. Кроме объемов, которые «идут» трубопроводным транспортом. Николай Воробей владеет украинской частью нефтепродуктопровода «ПрикарпатЗападтранс». Получив контроль за белорусской частью трубы «Транснефти», «банда» рассчитывает, что сможет безнаказанно «контрабасить» дизель. При этом увильнуть от обязательного таможенного декларирования. Прямые потери бюджетов Беларуси, России и Украины могут составить сотни миллионов долларов.

Но тут произошло нечто невероятное. Украина преподнесла контрабандистам неожиданный сюрприз. Официальный Киев взял и арестовал имущество «ПрикарпатЗападтранс», в том числе и «украинскую трубу» белорусского «олигарха» Воробья. Хотя всем очевидно, что никакой Воробей ни олигарх. Он один из обычных записных управляющих личными капиталами Лукашенко. А «украинская труба» – собственность Лукашенко. Контрабандные планы белорусской властной группировки оказались на грани полного краха.

Интереснейший «треугольник» – Украина спасает собственность России от белорусского рейдера Лукашенко. Весьма неожиданная геоинтрига сложилась, однако. Оказывается, нет ничего невозможного, когда интересы совпадают. И все же никак не укладывается в голове, ради чего Кремль до сих пор все эти выходки нелегитимного «союзничка» терпит?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».