Названы четыре лучших зеленых смузи для снижения высокого давления 8.03.2021, 15:53

Эти соки богаты витаминами и антиоксидантами.

Гипертония, также известная как высокое кровяное давление, — это заболевание, которое возникает, когда артерии, регулирующие приток крови к телу, сужаются или забиваются. Из-за этого сердцу приходится усерднее работать, чтобы перекачивать кровь через меньшие пространства, и это вызывает повышение кровяного давления. Поэтому очень важно лечить высокое кровяное давление, пишет healthinfo.ua.

Это нарушение также известно как «тихий убийца», потому что оно протекает почти бессимптомно, и многие люди не знают, что у них оно есть, поэтому они ничего не делают, чтобы его контролировать. Это подвергает их более высокому риску серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ и инсульт.

Когда человеку ставят диагноз «высокое кровяное давление», ему необходимо изменить свои привычки, чтобы это не сказалось отрицательно на качестве его жизни.

Это заболевание может вызвать четыре основные проблемы:

- Повреждение почек

- Нарушения в работе сердца

- Затвердение артерий

Проблемы со зрением

Чтобы снизить риск высокого кровяного давления, его необходимо контролировать с помощью соответствующих медикаментов. Но вы также можете избавиться от высокого кровяного давления с помощью питания, употребляя полезные зеленые соки, которые обладают свойствами, которые могут выводить токсины из организма, регулировать кровоток и предотвращать проблемы с почками.

Если у вас проблемы с высоким кровяным давлением и вы беспокоитесь о риске для здоровья, не откладывайте — попробуйте следующие 5 рецептов зеленых соков, которые помогут вам контролировать и лечить артериальное давление, одновременно очищая почки.

Смузи из помидоров, огурцов и моркови

Ингредиенты

1 огурец

2 моркови

1 помидор

1 горсть петрушки

½ стакана воды

Помидор, огурец и морковь помыть и нарезать кусочками. Затем добавьте их в блендер вместе с петрушкой и половиной стакана воды. Измельчите и смешайте все ингредиенты, чтобы получилась однородная смесь, и выпейте ее свежей. Пейте не реже 3 раз в неделю.

Смузи из ананаса, грейпфрута и шпината

Ингредиенты

1 грейпфрут

2 ломтика ананаса

Горсть листьев шпината

½ стакана воды

Выжмите сок из грейпфрута и смешайте его в блендере с ломтиками ананаса, горсткой шпината и водой. Затем перемешайте в течение нескольких секунд и выпейте. Пейте этот смузи каждый день натощак.

Смузи из шпината и моркови

Ингредиенты

Горсть петрушки

Горсть шпината

5 морковок

2 стебля сельдерея

Немного воды (по желанию)

Вымойте все ингредиенты, затем измельчите их в блендере, чтобы получилась однородная смесь без кусочков. Кроме того, вам может потребоваться добавить немного воды, чтобы смесь хорошо перемешалась. Пейте натощак не менее 3 раз в неделю.

Смузи из киви, шпината и салата

Ингредиенты

1 киви

5 листьев шпината

3 листа салата

1 столовая ложка меда

1 стакан воды

Очистите киви и промойте шпинат и листья салата. Затем смешайте их в блендере со стаканом воды и перемешивайте несколько секунд до однородности. Пейте свежеприготовленным, желательно натощак.

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