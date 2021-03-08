Двух топ-гандболисток, что против Лукашенко, нет в сборной на важные матчи 2 8.03.2021, 17:15

В белорусском гандболе сложилась неоднозначная ситуация.

Женская сборная Беларуси по гандболу проведет ближайшие матчи квалификации чемпионата мира без игроков, которые еще недавно считались в команде незаменимыми: Валентина Нестерук была капитаном, а Карина Ежикова – едва ли не основной ударной силой. Осенью обе подписали спортивное письмо против насилия и за честные выборы, а сейчас их фамилии отсутствуют в ростере националки.

Почему? Политика ли тому виной? Журналист «Трибуны» Дмитрий Руто попытался разобраться в вопросе.

Что вообще произошло?

5 марта белoрусская федерация гандбола сообщила, что 10-го числа стартует учебно-тренировочный сбор женской национальной сборной. На базе минского спорткомплекса по игровым видам спорта коллектив проведет подготовку к матчам квалификации чемпионата мира-2021. 19 и 21 марта сборной предстоят поединки против Швейцарии и Фарерских островов соответственно. Обе встречи пройдут в «Чижовка-Арене».

Тренерский штаб вызвал на УТС 21 гандболистку, однако в итоговом списке не оказалось двух спортсменок, которые осенью прошлого года не побоялись открыто выступить против режима Лукашенко, – 32-летней разыгрывающей польского клуба «Ярослав» Валентины Нестерук и 30-летней левой полусредней российской «Астраханочки» Карины Ежиковой.

На двоих спортсменки провели за сборную больше сотни матчей. До родов Нестерук была важной частью сборной – разыгрывающая уже привела себя в форму и помногу играет за свой польский клуб. Ежикова также крайне важна для национальной команды, однако и она на сбор не приедет.

На эту ситуацию отреагировал исполнительный директор белoрусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин, когда-то сам занимавшийся гандболом, а после ставший директором гандбольного клуба «Витязь» – того самого, что поддержал осенью 2020-го арестованную Елену Левченко отказом выходить на матч очередного тура, вследствие чего был снят с чемпионата. Припомнил Опейкин и осеннюю историю расставания женской сборной с администратором Константином Грибовым и старшим тренером Натальей Петраковой, которые также подписали письмо за честные выборы и против насилия. Тогда репрессии не вызвали особой солидарности в коллективе – лишь единицы из сборной решили высказаться по этому поводу, да и то предельно осторожно.

– К сожалению, БФГ наработала на плотный кейс для подачи в МОК и ЕГФ. Увольнение Константина Грибова и Натальи Петраковой, исключение из сборной Ежиковой и Нестерук, кейс «Витязя» – это никак не спихнешь на фразу «в соответствии с внутренним законодательством». Уже давно очерчены контуры репрессивного механизма в белорусском спорте, поэтому здесь речь идет именно о системном нарушении прав спортсменов, которую для МОК пытались прикрыть «решением работодателя». Не прокатило. Увольняют всех, кто подписал письмо спортсменов за честные выборы. Совпадение? – написал Опейкин.

При этом стоит отметить, что главный тренер сборной словенец Томаш Чатер еще в прошлом году подписал провластное письмо, то есть поддержал Лукашенко.

Что говорили осенью и что говорят сейчас Ежикова и Нестерук о сборной Беларуси?

Левая полусредняя «Ярослава» Нестерук в ноябре 2020-го дала большое интервью «Трибуне», в котором заявила, что за насилие на улицах должен отвечать лично Лукашенко.

Что касается вызова в сборную, то Валентина осенью о нем особо не думала, так как хотела набрать оптимальную форму после рождения ребенка.

– Сейчас я возвращаюсь [в спорт] после декретного отпуска. И приехать в сборную не в форме – это не про меня. Я и себе сделаю хуже, и команде. Поэтому сейчас оставила все мысли о сборной и работаю над возвращением оптимальной формы. Придет вызов – буду анализировать ситуацию и думать, как поступить, – говорила Нестерук.

Изначально белoруски должны были играть матчи квалификации ЧМ в декабре, но из-за коронавируса Европейская федерация гандбола сместила поединки на март. Когда весной Нестерук не оказалось в списках спортсменок, вызванных на УТС, ее реакция оказалась весьма эмоциональной.

– Конечно, прежде всего это решение тренерского состава. Но, учитывая мой стаж в национальной команде более 10 лет (тем более, что несколько лет перед декретным отпуском я была капитаном сборной), думаю, что заслуживаю телефонный звонок или сообщение хотя бы от начальника команды с информацией, что не буду включена в состав сборной, – сказала Валентина. – Конечно, обидно, каким способом все это сделали. Никакой информации, как будто и не играла столько лет в сборной Беларуси.

В ноябре на «Трибуне» вышло интервью и другой топовой белoрусской гандболистки Карины Ежиковой. 30-летняя спортсменка рассказала о своем восприятии августовских событий в Беларуси (рухнуло миропонимание и отсутствовало объяснение насилию силовиков) и о своем отношении к увольнению из сборной подписавших письмо за честные выборы Натальи Петраковой и Константина Грибова (высказаться имеет право каждый).

Что касается сборной Беларуси, то Ежикова дала понять предельно четко: она возвращаться в команду не особо хочет.

– События в Беларуси могут повлиять на то, что я не буду приезжать в сборную. Впрочем, сперва я хотела бы поговорить об этом лично с главным тренером Томашем Чатером, иначе будет некрасиво. Понимаю, что федерация сама поступает некрасиво со всеми, но мне очень хочется с ним переговорить. Хотя для себя я решение уже приняла, – говорила Карина.

Сейчас, в отличие от Нестерук, комментировать ситуацию с невызовом Ежикова не хочет.

Что говорят в сборной Беларуси?

После обнародования списка гандболисток, которые будут готовиться к матчам против Швейцарии и Фарерских островов, ни Томаш Чатер, ни его помощники никаких официальных комментариев не давали. Поэтому о причинах, по которым видные исполнительницы не попали в ростер, болельщики могут лишь догадываться. Естественно, многие увязали отсутствие Ежиковой и Нестерук в национальной команде с политикой – с тем, что девушки подписались за честные выборы. Однако по информации «Трибуны» все не так однозначно.

Нам удалось на условиях анонимности пообщаться с людьми, которые в курсе происходящего в сборной. Собеседники уверяют, что в невызове Ежиковой и Нестерук нет политического окраса, а для Чатера, пусть он и подписался за Лукашенко, абсолютно не важны взгляды игроков.

– К сожалению, сейчас Томаш Чатер испытывает серьезные проблемы со здоровьем (они никак не связаны с коронавирусом). Тренировочным процессом, скорее всего, будет руководить старший тренер сборной Александр Сытько. Однако список девушек, которых стоит пригласить на УТС, формировал именно Чатер. Он внимательно следит за зарубежными чемпионатами, где играют белoруски, и если его устраивает, как гандболистка играет, то она получит вызов. При этом гражданская позиция не имеет никакого влияния, для Чатера это вообще не важно. Главное – результат, а остальное уже второстепенно. Словенцу никто, в том числе чиновники, не указывает, кого приглашать, а кого нет, – сообщил один из источников.

Наши собеседники полагают, что Нестерук не вызвана по чисто спортивным критериям – содержанию просмотренных Чатером матчей белoруски и результатам ее команды в Польше. «Ярослав», за который выступает гандболистка, действительно не блистает – после 18 туров с 17 баллами занимает шестую (из восьми) строчку в таблице, имея в активе пять побед при 13 поражениях. Однако при этом беларуска является одним из лидеров коллектива: она приняла участие во всех поединках чемпионата, забросила в них 62 мяча (четвертый показатель в команде) при 105 бросках, проводя в среднем на площадке не менее 30 минут.

У Ежиковой ситуация более запутанная. Полусредняя обозначила, что выступать за сборную не хочет, и, как мы отмечали выше, не дает комментариев по ситуации. При этом, уверяют нас источники, ее желание отставки Лукашенко не повлияло на интерес тренерского штаба – Чатер и его помощники якобы не раз пробовали убедить гандболистку передумать, но переговоры не дали результата.

Белoруска выступает сейчас за российскую «Астраханочку», которая в текущем сезоне женской Суперлиги с 28 очками занимает четвертое место после 20 матчей (лидирует «Ростов-Дон» с 36 баллами после 18 поединков). Карина приняла участие в 19 встречах (в 11 вышла в старте) и проводила в среднем на площадке 29,5 минут за игру. Из 66 ее бросков 43 стали голевыми, также на счету белoруски два заблокированных броска и 16 голевых передач.

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