Производство велосипедов по-белорусски: покупаем в Китае, продаем в Россию 5 9.03.2021, 16:21

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Завод "Мотовело"

фото: sb.by

Да и цены, по которым Беларусь покупает и продает велосипеды, вызывают вопросы.

Завод "Мотовело" — это, конечно, брэнд Беларуси, но… По данным Белстата, только с 2018 года наша страна импортировала 1 млн велосипедов. 764 тысячи из них — китайские, сообщает "Еврорадио".

При этом Беларусь — не самая велосипедная нация, во всяком случае пока. Тогда зачем столько велосипедов? Оказывается, за то же самое время Беларусь... экспортировала 767 тысяч велосипедов. Из них 704 тысячи — в Россию.

Покупаем-продаем

О том, что белорусские велосипеды — не совсем белорусские, во время посещения завода "Мотовело" проговорился Александр Лукашенко. Он поручил чиновникам создать "условия для максимальной локализации". А то "слушайте, мы таскаем из Китая комплектующие, собираем их здесь. Это же огромные деньги, огромные затраты, их же надо оттуда привезти, а потом на тот рынок увезти готовый велосипед. Поэтому мы должны по максимуму делать здесь".

В Китае покупаем, в Россию продаем. Порядок цифр поразительно совпадает. Например, по официальной статистике, в 2020 году в Китае закупили 206 867 велосипедов. В Россию в тот же год продали 206 295 велосипедов. Нет-нет, мы не утверждаем, что все китайские велосипеды пошли прямиком в Россию. Но подумайте сами: разница между цифрами — меньше 600 велосипедов.

Ценовой вопрос

Восточный сосед — основной покупатель двухколесного транспорта из Беларуси. Но про урбанистический бум в российских городах вроде как тоже не слышно. Да и цены, по которым Беларусь покупает и продает велосипеды, вызывают вопросы.

Последние три года Беларусь закупала в Китае велосипеды по средней цене 40–45 долларов за штуку. В Украину (второй по величине покупатель велотранспорта из Беларуси) велосипеды продаются по цене 64–70 долларов. В ЕС — еще дороже. Но в Россию "наш" двухколесный транспорт уходит по средней цене от 14 до 18 долларов. Торговля в убыток?

Вот разница между покупкой велосипедов из Китая и продажей их в Россию, о которой можно сделать вывод из официальной статистики:

2018 год — минус $6,6 млн;

2019 год — минус $8,2 млн;

2020 год — минус $7,9 млн.

Зато сотни тысяч велосипедов продаем!

И параллельно покупаем, но уже дороже! За последние три года Беларусь закупила в России 223 тысячи велосипедов со средней ценой в 80–89 долларов. Вероятно, в Россию идут дешевые велосипеды из китайских запчастей, собранные на "Мотовело", а обратно — импорт, которым торгуют в частных магазинах.

И даже не палятся

Оценили порядок цифр? А теперь еще одна, удивительная: по данным Белстата, совокупное производство велосипедов в Беларуси — около 67 тысяч в год.

Их производит ООО "Мотовелозавод", пришедшее на смену ОАО "Мотовело", в отношении которого еще в 2018 году запущено ликвидационное производство. Кстати, не завершенное до сих пор. Национальный производитель велосипедов уже три года пытается найти способы рассчитаться с кредиторами, но конца этой истории не видно.

При посещении "Мотовело" в начале марта Александру Лукашенко предложили вариант решения проблемных вопросов, связанных с накопившимися долговыми обязательствами ОАО "Мотовело" и его ликвидацией. Лукашенко план одобрил и поручил подготовить соответствующий проект указа. Подробности не назывались.

Превосходный вид на кладбище

Независимый аналитик Сергей Чалый в эфире "Чалый Live" прокомментировал ситуацию с "Мотовело":

"Надо внимательно слушать совещания, которые там происходят. Такое ощущение, что основной продукт, который производит наша экономика и политика, — это производство "кажимости". Давайте делать вид, что у нас есть огромный экономический и научный потенциал, который способен производить все, за исключением отдельных деталей.

Если убрать вот эту наносную пену и надувание щек, то главный вопрос был: вот у нас же есть корпуса, которые слишком большие для нынешнего производства, давайте подумаем, что можно сделать с этими площадками. "Только не стройте там жилье", — говорит Лукашенко. Они уже сейчас смотрят на это как на кладбище, которое нужно чем-то застроить — что "Горизонт", что "Мотовело", — и давно уже".

Александр Лукашенко, посещая "Мотовело" 5 марта, косвенно подтвердил тезисы Сергея Чалого: на месте Мотовелозавода решили сделать "Минский городской технопарк":

"В центре города мы сохраним эту площадку как производственную, но чистую. Здесь не будет ни литья, никаких нефтепродуктов, это будет чистая площадка. И вторая особенность этой площадки технопарка будет заключаться в том, что это будет исключительно производство".

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